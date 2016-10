Di Martino dice que pagó un millón de dólares por final de Copa América 2007

Fútbol Internacional

El ex alcalde de Maracaibo Giancarlo Di Martino aseguró hoy que directivos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) le cobraron un millón de dólares para permitir que se jugara en esa ciudad venezolana la final de la Copa América de 2007.



"Tuvimos que dar un aporte, un aporte importante, para terminar de consolidar esa final. El aporte fue de un millón de dólares", afirmó Di Martino en una entrevista que publica el Diario Panorama.



Añadió que durante una cena con los directivos de Conmebol pidió expresamente realizar en su ciudad la final de la Copa América 2007, por lo cual preguntó: "ustedes qué piden".



"Queremos un millón de dólares", le habría respondido su interlocutor.



Di Martino señaló al entonces vicepresidente de Conmebol, el uruguayo Eugenio Figueredo, como la persona que dirigía el acuerdo que fue pactado en presencia del expresidente de la FIFA Joseph Blatter.



"Quien llevaba la batuta era nuestro amigo uruguayo", dijo refiriéndose a Figuerdo mientras que dijo desconocer el destino final del millón de dólares.



"Ese dinero fue para ellos", remarcó Di Martino tras agregar que no sabe "cómo se lo repartieron", dijo.



"No me preguntes cómo hicieron", remarcó.



El exalcalde explicó que consiguió esa cantidad dinero tras "conversar con varios empresarios" porque, según aclaró, "una institución pública, como es la Alcaldía, no maneja dólares".



Figueredo y otros directivos de la Conmebol, como el expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol Rafael Esquivel, fueron involucrados en un escándalo de corrupción que sacudió a la FIFA en 2015 al ser acusados por la justicia de Estados Unidos de recibir millonarios sobornos y comisiones.



Tanto Figueredo como el resto de los dirigentes acusados en el llamado 'FIFAGate', esperan por el inicio del juicio en Estados Unidos a comienzos del próximo año, mientras cumplen arresto domiciliario.



La Copa América 2007, que fue disputada del 26 de junio al 15 de julio, tuvo la final en el estadio 'Pachencho' Romero de Maracaibo donde se coronó Brasil como campeón al golear por 3-0 a Argentina.

EFE