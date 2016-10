Gales no tendrá a Joe Allen ante Georgia

Fútbol Internacional

Sábado 8| 3:39 pm





El centrocampista Joe Allen (Stoke), lesionado el pasado jueves en el empate entre Gales y Austria (2-2), no estará en el partido de mañana frente a Georgia, tal y como confirmó este sábado el seleccionador de los 'Dragones', Chris Coleman.



Allen, de 26 años, autor del primer tanto de los suyos en Viena, sufrió una lesión en los isquiotibiales al poco de iniciarse el segundo tiempo y se no se ha recuperado a tiempo.



La ausencia del mediocentro del Stoke se une así a la baja del también centrocampista Aaron Ramsey (Arsenal), quien no entró en la convocatoria por lesión.



"Le hicimos unas pruebas y vimos la lesión, así que hemos de tener mucho cuidado. Si tiene una buena semana podría jugar el próximo fin de semana (con su equipo), pero este partido (ante Georgia) le llega demasiado temprano", explicó Coleman en rueda de prensa.



"Es muy importante todo lo que haga entre este momento y el final de la recuperación. Tenemos que asegurarnos de que está bien tratado y que está disponible para el próximo encuentro", prosiguió el seleccionador.



Coleman confía en que Allen, que fichó el pasado verano por el Stoke, procedente del Liverpool, por 13 millones de libras, esté en condiciones de disputar el choque frente a Serbia del mes que viene (12 de noviembre). EFE