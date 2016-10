Lopetegui: "No tenemos miedo de ningún rival"

Fútbol Internacional

Julen Lopetegui, seleccionador español, aseguró en la víspera del segundo encuentro consecutivo a domicilio de la fase de clasificación del Mundial 2018, que no tiene "miedo de ningún rival" y que la presión es la que ellos se ponen encarando cada partido "para vencerlo".



"Tenemos que tener la tranquilidad y la paciencia para saber que va a ser un grupo muy competido hasta el final. Son dos años de competición y va a ser un grupo equilibrado hasta el final, no tengo ninguna duda", advirtió Lopetegui antes de un nuevo encuentro importante a domicilio tras la visita a Italia.



"No tenemos presión más que la de afrontar los partidos para vencerlos. Toca Albania, un grandísimo equipo que ha mejorado mucho y se ganó por derecho propio estar en la Eurocopa. Ganó a grandísimos equipos como la campeona de Europa en Portugal. Es uno de los equipos que más ha crecido en el panorama europeo en los últimos años. Desde ahí tendremos que centrarnos en nosotros y hacer nuestro juego", añadió centrándose en Albania.



Sorprendió a Lopetegui la pregunta de la prensa local sobre si tiene miedo de Albania. Con respeto destacó las virtudes de su rival, dejando claro que España a día de hoy no teme a nadie.



"No tenemos miedo de ningún rival, respeto profesional tenemos a todos. Albania se ha lo ganado por su gran evolución en los últimos años. Es un equipo tremendamente competitivo que tiene grandes jugadores en su equipo", señaló.



En la concentración ha sufrido Lopetegui continuos problemas con pequeñas lesiones. Tras Javi Martínez, Saúl Ñíguez y Jordi Alba, el último jugador en estar 'tocado' es Sergi Roberto, que no se ejercitó en la víspera del partido.



"Sergi puede ocupar diferentes posiciones. Es un centrocampista que ahora está jugando de lateral con continuidad, pero tiene unas pequeñas molestias y vamos a ver como evoluciona", lamentó el seleccionador español que contaba con él de titular ante Albania.



Se defendió de Julen de las voces críticas que vuelven a acusar a España de falta de pegada tras el encuentro en Italia. "Tiramos cuatro veces más que el rival a puerta, no creo que en ese aspecto haya problemas y llevamos nueve goles en dos partidos oficiales. Lo importante es generar buen fútbol y las ocasiones de gol seguro que vienen".



Y se mostró satisfecho con el juego a balón parado, pese a que su equipo tuvo numerosos saques de esquina en el Juventus Stadium sin ser aprovechados. "Lo que me preocuparía sería no tener trece córners a favor contra Italia. Desde ahí creamos situaciones de peligro pero obviamente ellos se defendieron muy bien".



Ante Albania, el seleccionador español ha pensado en variantes que no quiso desvelar y algunos retoques en su equipo titular. "Tenemos alguna idea pero hasta mañana no vamos a tomar las decisiones porque el partido ha sido hace 48 horas y ha habido un viaje duro por medio. Hay que ver a los jugadores y que decisiones tomamos al final". EFE