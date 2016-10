Tabárez asegura que Uruguay mantiene los pies en la tierra

Fútbol Internacional

El seleccionador uruguayo de fútbol, Óscar Tabárez, se declaró "muy conforme" con sus jugadores, que hoy golearon por 3-0 a Venezuela, pero garantizó que mantiene los "pies en la tierra", porque aún necesitan "ganar más partidos para poder clasificar" a la fase final del Mundial de Rusia.



"Esta eliminatoria no terminó. ¿Quién asegura que todo esto va a seguir así?", comentó Tabárez que se mostró cauto a pesar de que su equipo lidera las eliminatorias con 19 puntos de 27 posibles.



Aseguró que el gran objetivo sigue siendo muy claro pero matizó que no se ha conseguido.



Admitió que Venezuela fue superior en el primer tiempo y explicó que la actitud de sus pupilos permitió invertir la tendencia.



Uruguay enfrentará por la décima jornada de las eliminatorias a Colombia en la ciudad de Barranquilla y admitió que sus jugadores tienen dificultades para rendir físicamente en otros ambientes.



No obstante, recordó que ya ganaron en la altitud de La Paz.



Sobre la posibilidad de que el colombiano James Rodríguez no pueda jugar este martes en Barranquilla por una lesión, aseguró que espera que "las cosas mejoren para él y se cure rápido". / EFE