Quinteros: "La recuperación de balón fue excelente y clave para vencer a Chile"

El seleccionador de Ecuador, el argentino naturalizado boliviano Gustavo Quinteros, resaltó hoy que la excelente recuperación de balón e impedir el juego del rival fueron factores que permitieron la victoria sobre Chile en la novena jornada de las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018.



"La recuperación de balón de Ecuador fue excelente, lejos de nuestro arco, no dejarlos hacer lo que Chile estaba acostumbrado hacer", apuntó Quinteros en rueda de prensa.



El seleccionador precisó que "el trabajo de Chile no pudo ser bueno porque Ecuador supo controlarlo", aunque acotó que ello no quiere decir que la Roja "haya sido displicente".



Quinteros resaltó el trabajo de su equipo y, sobre todo, el debut que tuvieron varios jugadores.



"Estuvieron a la altura del partido, de las exigencias del visitante, por lo que me dejó feliz el rendimiento del equipo y el resultado conseguido".



Según el seleccionador, la clave del éxito radicó en la presión a los jugadores que se debía controlar, que se movió bien la pelota, no se dejó resolver la ecuación al rival y que se quitó a tiempo el balón cuando los chilenos empezaban a tenerlo.



"Falta muchísimo, pero es un privilegio que Ecuador esté en el grupo de las selecciones tan buenas, que están arriba", añadió.



Para Quinteros, Ecuador siempre intentó jugar de esa manera, presionando mucho al rival, atacando en busca de los goles. "Lo bueno es que hoy nos salieron mejor las cosas. Chile adelantó las líneas, nos dejaron muchos espacios que supimos aprovecharlos con la velocidad de nuestros jugadores".



"Necesitábamos recuperar la confianza, porque cada jugador viene acá a entregar lo mejor, pero lamentablemente no nos habían salido las cosas, por lo que haber hecho esto ante el bicampeón de América, otorga mucha más confianza", reseñó. / EFE