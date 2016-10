De Rossi: "El grupo unido de la Eurocopa sigue guiándonos"

Fútbol Internacional

Jueves 6| 6:05 pm





"Ha sido un partido duro en la primera mitad, jugamos demasiado bajos. En la segunda hemos mejorado, tuvimos una gran reacción, está en nuestro ADN. Tenemos que mejorar, pero el grupo unido de la Eurocopa sigue guiándonos", afirmó De Rossi en una entrevista con la televisión Rai Sport.



El medio del Roma considera que el empate de hoy deja abierto para ambos equipos la posibilidad de pasar la fase de grupos como primer clasificado.



"Hoy han sido superiores en la posesión del balón, nosotros lo fuimos en Francia. No se puede hablar ahora, hay muchos partidos, hay que visitar campos complicados. Este punto nos da confianza, tuvimos intensidad", declaró.



Preguntado sobre el error del portero del Juventus Gianluigi Buffon en el gol de España, el italiano dijo que "incluso el mejor arquero de la historia puede equivocarse".



"A veces incluso el mejor arquero de la historia puede equivocarse. Es el más grande, pero no es una máquina. Sería mejor si se equivocara con el Juventus y no con la selección", afirmó sonriendo De Rossi, que juega en el Roma, un rival histórico del Juventus.