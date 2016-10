Italia rescató un empate de oro ante España

Diego Calderón / @Dicalgo

Las eliminatorias mundialistas vivieron una jornada intensa en Europa, en esta oportunidad Italia igualó 1-1 con España en el Juventus Stadium de Turín y el resultado dejó a ambas selecciones con 4 puntos en un Grupo G que domina la sorprendente Albania con 6 puntos.

El encuentro no decepcionó, España fue claro dominador y dictó el tiempo del partido ante una Italia que basó su juego en el contraataque.

Victor Vitolo una de las novedades en la convocatoria de Lopetegui abrió el marcador al minuto 55 luego de una inesperada pifia del experimentado Gianluigi Buffon.

Al 82´ el juez germano Felix Brych decretó penal sobre Graziano Pelle y Daniele De Rossi no perdonó con un buen cobro sobre el que nada pudo hacer David De Gea.

#ITAESP goooollllllllll!!! From the spot to draw 1-1 in the 82' it's #DeRossi!!! pic.twitter.com/b7XWZNuLRn