Le Graët sobre Benzema: "Con la selección nunca ha creado problemas"

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, aseguró que el atacante del Real Madrid Karim Benzema "es seleccionable", tras haber estado apartado del equipo nacional francés por su implicación en un caso de chantaje con un vídeo sexual a Mathieu Valbuena.



"Me horroriza castigar a la gente eternamente. El caso sigue su curso y personalmente creo que se retrasa demasiado", aseguró Le Graët en una entrevista que hoy publica el diario Le Figaro.



Fue el presidente de la FFF quien en marzo pasado excluyó a Benzema de la selección en nombre de la armonía del equipo, después de que la jueza que investiga el presunto chantaje a Valbuena le imputara por supuesta complicidad con los autores del delito.



Le Graët, que siempre ha defendido al jugador, tomó la decisión para no alterar el equilibrio en la selección de cara a la Eurocopa, en la que Francia era anfitriona.



El máximo responsable del fútbol francés siempre ha protestado por la lentitud de la justicia, al tiempo que ha alabado al delantero.



"Nos gusta mucho el futbolista y con la selección nunca ha creado problemas. Didier (Deschamps) siempre le ha defendido, incluso cuando no metía goles. Ha comenzado bien la temporada, veremos qué pasa", agregó Le Graët a Le Figaro.



El presidente de la FFF no cerró la puerta a que Zinedine Zidane se convierta algún día en el seleccionador francés, aunque insistió en que, por el momento, Dechamps tiene contrato hasta el Mundial de 2018.



"Le va bien en el Madrid y estoy contento por ello. Ha mostrado su calidad, conoce el juego. Algún día claro que puede ser seleccionador", aseguró.



Le Graët, de 75 años, indicó que le gustaría que en el futuro Deschamps fuera presidente de la FFF, porque "conoce todos los estamentos del fútbol". EFE