Tite espera que Brasil mantenga el "nivel" ante Bolivia pese a las bajas

Fútbol Internacional

Miércoles 5| 9:57 pm





"Mi objetivo es mantener el nivel de los dos (últimos) partidos", declaró en el estadio Arena das Dunas de Natal, donde se jugará el partido.



Brasil no contará con Marcelo y Casemiro por lesión, y con Paulinho por suspensión. Tite los ha reemplazado por Filipe Luis, Fernandinho y Giuliano.



Desde que asumió el cargo, en junio, Tite ha dado paso a jóvenes jugadores que se proclamaron campeones olímpicos en Río de Janeiro y ha recuperado a otros que su antecesor, Dunga, había dejado de lado.



Con Tite, la Canarinha ganó a Ecuador, por 0-3, y a Colombia, por 2-1, pero el técnico atribuyó el mérito a los jugadores.



Sobre el encuentro con Bolivia, dijo que ha de servir para demostrar "la madurez" del equipo. Recordó que la Verde, en su último encuentro, igualó con Chile.



Renato Augusto, quien jugará al lado de Fernandinho y Giuliano, se desmarcó de la presión para golear a los bolivianos.



"El aficionado se crea una expectativa de goleada que es irreal. Sabemos que va a ser un partido muy complicado", dijo el jugador del Beijing Guoan chino, quien será el capitán.



Explicó que fue escogido por "tener algunas características" pero matizó que no va "cambiar" su actitud por un nombramiento que, en cualquier caso, supone "un honor muy grande".



Brasil no tiene un capitán fijo desde que Tite aceptó la decisión de Neymar de devolver el brazalete el pasado 20 de agosto, cuando Brasil conquistó la inédita medalla de oro en lo Juegos Olímpicos.



En los dos encuentros dirigidos hasta la fecha por el seleccionador los capitanes fueron Miranda ante Ecuador y Daniel Alves ante Colombia.



El probable once titular de Brasil tendrá a Neymar, Philippe Coutinho y Gabriel Jesús en el frente de ataque.



Con 15 puntos, Brasil ocupa el segundo lugar, a uno de Uruguay.



Tras jugar contra Bolivia, Brasil visitará el martes a Venezuela en el estadio Olímpico Metropolitano de Mérida. EFE