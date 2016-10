Bauza cree haber escogido "las mejores opciones" para Messi y Biglia

Fútbol Internacional

Bauza adelantó que la alineación titular de Argentina este jueves frente a Perú en Lima será la siguiente: Sergio Romero; Pablo Zabaleta, Nicolas Otamendi, Ramiro Funes Mori, Marcos Rojo; Paulo Dybala, Matías Kranevitter, Javier Mascherano, Ángel Di María; Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín.



'El Patón' reconoció que es un desafío jugar sin Messi, a quien definió como el mejor jugador del mundo y el más desequilibrante, y deseó que pueda recuperarlo para la siguiente convocatoria que compondrá para enfrentar a Brasil y Colombia en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia 2018.



"El equipo se está preparando para jugar mañana sin él. Tenemos jugadores que, por su capacidad, pueden desequilibrar y solucionar un problema en cualquier momento. Lo que más me interesa es que el equipo funcione bien y tenga orden táctico", comentó.



Explicó que apostó por Dybala por el gran momento que atraviesa y porque es una posición que conoce desde que despuntó en Instituto y también durante sus primeras temporadas en Italia.



Anticipó que el delantero del Juventus italiano no jugará como extremo derecho, sino que tendrá libertad de movimientos y cuando toque defender retrocederá desde la posición en que se encuentre, al igual que el resto de sus compañeros de ataque.



"Jugarán con libertades para desnivelar y encontrar espacios en los que puedan recibir y lastimar. Nosotros no queremos meternos atrás. Tenemos jugadores para lastimar", reiteró.



'El Patón' destacó su confianza en Higuaín, del que dijo que "tiene mucho para darle" a la Albiceleste.



"En la anterior convocatoria no lo llamé porque estaba con dudas y en proceso de adaptación a su nuevo club, pero ahora me transmitió seguridad y alegría", dijo.



Dijo que el partido será muy duro, difícil e intenso porque resaltó que Perú mejoró mucho desde que lo dirige su compatriota Ricardo Gareca.



Describió a la Blanquirroja como "un equipo muy peligroso de mitad de cancha hacia delante, con muchas variantes y centrocampistas técnicos".



Anunció que su objetivo es ganar el partido y consideró que estas eliminatorias son "mucho más apretadas de las anteriores" porque cada partido es determinante, independientemente del rival.



Tras enfrentar a Perú en el Estadio Nacional de Lima, la selección argentina recibirá el martes a Paraguay en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en la décima jornada. EFE