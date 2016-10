Lampe cuidará la portería de Bolivia y Martins y Duk golpearán en la punta

Fútbol Internacional

Martes 4| 11:51 pm





El portero Carlos Lampe cuidará el jueves la portería de la selección de fútbol de Bolivia en su visita ante Brasil, mientras que los delanteros Marcelo Martins y Yasmani Duk conformarán casi con seguridad una dupla clave en el ataque del partido correspondiente a las eliminatorias del Mundial Rusia 2018.



Lampe es la única carta experimentada con la que cuenta el técnico argentino Ángel Guillermo Hoyos para la portería, tras la lesión del arquero Romel Quiñónez, que sufrió hace poco una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.



El jugador del Huachipato chileno destacó defendiendo la portería boliviana en el partido que igualó como visitante 0-0 el mes pasado ante la selección Chile y ha alineado durante los entrenamientos de la Verde, que concluyeron hoy antes del viaje mañana a Brasil.



El zaguero y capitán de Bolivia, Ronald Raldes, afirmó este martes que su equipo sabe que tendrá al frente a un rival con mucha historia, que es pentacampeón del mundo, pero aseguró que no tiene miedo ante el rival que sea.



Agregó que el conjunto boliviano se ha preparado para "contrarrestar" el potencial de Brasil para hacer un buen partido en la ciudad brasileña de Natal.



El delantero Juan Carlos Arce, del Bolívar, también destacó que Bolivia tiene al frente "a una selección importante", lo que, según dijo, no resta "la ilusión y las ganas de poder hacer un buen partido".



"Veremos si somos tan fáciles como ellos dicen", agregó Arce.



Según los entrenamientos, para la delantera Hoyos puede alinear como titular la dupla de Martins Moreno, del Chanchung Yatai chino y Duk, del Cosmos estadounidense, aunque también pueden rotar el mismo Arce y Rodrigo Ramallo, del Vitória brasileño.



En la mitad del campo, Bolivia sentirá la ausencia del centrocampista Walter Flores, del Bolívar, que debe cumplir una sanción de un partido por acumulación de tarjetas amarillas, y puede ser reemplazado por Walter Veizaga, del The Strongest.



El conjunto al mando de Hoyos se trasladará este miércoles en la mañana de La Paz hacia Santa Cruz, desde donde viajará a Brasil en un vuelo chárter, informó la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).



Con siete puntos sumados en ocho jornadas, Bolivia está en el octavo lugar en la clasificación de las eliminatorias.



La alineación probable que presentará Hoyos ante Brasil es la siguiente:



Carlos Lampe; Edemir Rodríguez, Edward Zenteno, Ronald Raldes, Marvin Bejarano; Walter Veizaga, Pedro Azogue, Pablo Escobar, Jhasmani Campos; Marcelo Martins Moreno y Yasmani Duk. / EFE