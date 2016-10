Mario Balotelli vuelve a explotar contra Jurgen Klopp

Fútbol Internacional

El delantero italiano ha revelado que después de regresar a Liverpool, tras el préstamo en el Milan apenas intercambió unas palabras con el técnico de los ‘Reds’, Jürgen Klopp.

Así, Mario Balotelli ha sido contundente sobre su ex entrenador en el equipo inglés. "Él no me conoce y yo no le conozco. Estuve un mes y medio en el Liverpool y hablé solo una vez con él”, expresaba el actual jugador del Niza.

“Me dijo que me podía quedar, pero que no era su primera opción. En su opinión era mejor que me fuera a otro club para jugar y hacerlo bien. Yo le dije que estaba de acuerdo pero luego no hemos vuelto a vernos", concluía.

