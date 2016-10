Bravo: "será un reto hacer historia ante un equipo que siempre nos ganó acá"

Bravo no estuvo en la pasada convocatoria a solicitud propia | Foto Cortesía

Fútbol Internacional

Martes 4| 6:31 pm





El portero Claudio Bravo aseguró hoy en la ciudad costera de Guayaquil que para Chile será un reto hacer historia el próximo jueves ante la selección de Ecuador, que siempre les ganó en Quito.



"Somos una generación que ha roto pensamientos negativos, y qué mejor que este partido ante una selección fuerte, una selección que históricamente nos ha ganado jugando en su estadio, por lo que será un reto más para nosotros hacer historia acá en Ecuador", dijo.



"Mis compañeros lo piensan exactamente igual pero para eso Ecuador no nos va a poner la tarea fácil. Va a ser un partido muy difícil, por lo que un buen resultado dependerá de nuestro anhelo", comentó.



"Quito es un campo difícil, no tengo un recuerdo de haber ganando nada. La única manera de ganar será mantener el talento lo más arriba posible, porque en lo colectivo andamos muy bien y en lo individual tenemos puntos muy altos", añadió.



Sobre la ausencia por suspensión de Gary Medel, y las lesiones que marginarán a Francisco Silva, Mauricio Penilla y Edson Puch, Bravo resaltó que deben ser minimizadas con el trabajo del grupo.



Por su parte, el defensa del Real Valladolid, de la Segunda División española, Igor Lichnovsky, afirmó que, sin bien no se ha entrenado todavía con el grupo para el partido del jueves, es notable "la buena vibración que existe".



Dijo que la conquista de dos títulos seguidos de la Copa América fue algo importante que logró la selección, pero advirtió que "es importante vivir el presente".



"Y el presente es que nos toca con un gran rival, que acá se hace fuerte, pero donde nos toque jugar, salimos a jugar de la misma forma, sin salir a especular", manifestó el jugador de 22 años. / EFE