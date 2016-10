Aimar lamenta baja de Messi pero dice que Argentina tiene cómo ganar partidos

Fútbol Internacional

Lunes 3| 9:19 pm





El exfutbolista Pablo Aimar afirmó hoy en Bogotá que Argentina sentirá la ausencia de Messi en las próximas dos jornadas de las eliminatorias del Mundial pero dijo confiar en que la Albiceleste tiene jugadores para ganar los partidos.



"En esta doble fecha Argentina no puede contar con el mejor, que es Messi, pero tiene jugadores con los que puede ganar los partidos, aunque siempre Messi hace falta", dijo el exjugador del River Plate, el Real Zaragoza y el Benfica.



"En cualquier equipo en el que él (Messi) está, es determinante, decisivo y es el mejor jugador del equipo en nueve de cada diez partidos. Y cuando no está, claro que cualquier equipo lo siente", declaró.



A propósito de las eliminatorias del Mundial de Rusia, dijo que Colombia, como Argentina, tiene posibilidades de clasificarse porque tiene destacados jugadores."



"Creo que Le va a ir bien. Tiene grandes jugadores que son figuras, que están en los mejores equipos del mundo, tiene con qué clasificar al Mundial", afirmó Aimar quien jugó en Bogotá un partido amistoso de leyendas del fútbol internacional en el que intervino también el presidente del FIFA, Gianni Infantino.



Sobre el nuevo formato de las copas Libertadores y Sudamericana para 2017, Aimar manifestó que espera que resulte bien.



"Creo que están probando para mejorarlo y todo lo que sea para mejorar es bienvenido, yo lo veo bien, espero que resulte", dijo.



Aimar que siempre ha sido es y será un enamorado del fútbol, se mostró complacido con el juego disputado hoy por exjugadores extranjeros y colombianos, entre ellos el brasileño Cafú, el francés David Trezeguet, los colombianos Carlos Valderra, Juan Pablo Ángel, Fasutino Asprilla, Freddy Rincón, Farid Mondragón y Oscar Córdoba.



"Uno no juega al fútbol como quien va a hacer un trabajo, va a jugar, creo que quien se lo toma así más arriba o más abajo va a terminar haciendo una buena carrera, y disfrutando de un juego tan lindo que es el fútbol. Si puedo dar un mensaje es que el fútbol nunca puede ser un trabajo", puntualizó. / EFE