Tabárez quiere seguir ante Venezuela la línea marcada ante Paraguay

"Uruguay el ultimo encuentro que jugó ganó 4-0 e hizo un buen partido y hay cosas que están demostradas que hay que reiterarlas y por ahí va a andar el equipo (ante Venezuela), en base a las cosas que se han hecho bien", dijo Tabárez al término del entrenamiento.



No obstante, advirtió que "no hay dos partidos iguales" y que el encuentro ante Venezuela va a ser difícil.



"Venezuela es un rival difícil por su realidad actual, no por los antecedentes", expresó 'el Maestro' Tabárez, que explicó que al principio las eliminatorias no le fueron bien a la Vinotinto, pero que ahora "la cosa es distinta" y es un equipo "difícil".



"Tenemos muy claro lo que significa el partido. El objetivo es ganar y vamos a intentarlo en cuanto a mentalidad, actitud y rendimiento", afirmó el técnico.



"Se aproxima el final de la eliminatoria y los partidos obviamente tienen más importancia en cuanto a la importancia que tienen los puntos en disputa", reiteró.



Uruguay comenzó hoy con 17 de sus 22 jugadores convocados los entrenamientos de cara al partido ante Venezuela, que de disputará el jueves en Montevideo.



Respecto al estado de forma del plantel, Tabárez indicó que todos están en condiciones para jugar, incluido el capitán, el zaguero del Atlético de Madrid Diego Godín, quien sufrió un esguince de ligamento en el tobillo izquierdo en la penúltima jornada de la liga española y descansó la pasada fecha de esa competición.



"Godín está bien. Entrenó y si no jugó (con el Atlético de Madrid) fue porque determinó su entrenador que no jugara. Hoy vino y trabajó, no fue un nivel de exigencia alto pero trabajó a la par que sus compañeros y es una buena noticia considerando lo importante que es como jugador y como líder del equipo", expresó.



Además de Godín, acudieron a la primera sesión los jugadores Edinson Cavani, Mathías Corujo, Christian Stuani, Álvaro Pereira, Carlos Sánchez, Gastón Silva, Gastón Ramírez, Martín Campaña, Diego Rolan, Cristian Rodríguez, Giorgian de Arrascaeta, Sebastián Coates, Gastón Guruceaga, Nicolás Lodeiro, Abel Hernández y Jorge Fucile.



Para este martes se espera la llegada de Luis Suárez, Egidio Arévalo Ríos, Federico Ricca, Fernando Muslera y Diego Laxalt.



Tras recibir a Venezuela, la Celeste visitará a Colombia en la ciudad de Barranquilla el 11 de octubre. EFE