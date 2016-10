River Plate derrotó a Vélez y quedó como uno de los escoltas de Estudiantes

Fútbol Internacional

Sábado 1| 11:00 pm





River Plate superó hoy con autoridad por 3-0 a Vélez Sarsfield y quedó como uno de los escoltas del líder Estudiantes, tras disputarse en forma parcial la quinta jornada del torneo argentino.



Con dos goles de Sebastián Driussi y el restante de Lucas Alario, de penalti, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo logró un contundente triunfo ante un rival que desde el minuto 9 jugó con diez jugadores por la expulsión de Blas Cáceres.



Tras este triunfo, River suma once unidades, una menos que Estudiantes, que mañana visitará a Gimnasia en una nueva edición del clásico platense.



Los otros dos equipos que alcanzaron los once puntos fueron Racing Club, que hoy venció por 2-0 a Patronato de Paraná con los tantos de Lisandro López y Santiago Rosales, y Newell's Old Boys, que igualó sin goles en su visita a Temperley.



En otros resultados de la jornada sabatina, Rosario Central goleó 5-0 al Arsenal de Sarandí con los tantos de Marcos Ruben (2), Washington Camacho (2) y José Luis Fernández, mientras que Aldosivi venció por 2-1 a Talleres.



Ayer, en tanto, Quilmes había vencido por 2-1 a Olimpo, mismo resultado del triunfo de Godoy Cruz ante Unión.



La quinta jornada continuará este domingo con siete encuentros, donde se destacan el clásico platense, el duelo de San Lorenzo ante Atlético Rafaela, mientras que Independiente visitará a Sarmiento en Junín y Boca Juniors hará lo propio ante Tigre.



El lunes Atlético Tucumán recibirá a Huracán, que hoy sufrió la renuncia de su técnico Eduardo Domínguez y estrenará a Ricardo Caruso Lombardi como nuevo entrenador. / EFE