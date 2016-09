Cerro Porteño eliminó de la Sudamericana al Santa Fe de Juan Falcón

Fútbol Internacional

Jueves 29| 11:02 pm





Tres goles de Cecilio Domínguez y uno de Silvio Torales sirvieron hoy al Cerro porteño paraguayo para golear por 4-1 al Independiente Santa Fe y clasificarse para los cuartos de final de la Copa Sudamericana, fase en la que le espera otro equipo colombiano, el Independiente Medellín.



El gol decisivo que sacó de carrera al campeón de 2015 y clasificó a los paraguayos llegó en el minuto 89.



Genio y figura Domínguez, rescató a su equipo en el último suspiro, con un derechazo cruzado al que no llegó el arquero Robinson Zapata.



Salió Cerro a la cancha sabedor de que no tenía nada que perder y en el minuto 5 Cecilio Domínguez puso el 1-0 al transformar un penalti cometido por Juan Daniel Roa sobre Pablo Velázquez en el primer acercamiento de los azulgranas.



Mientras asimilaba el tempranero golpe, Cerro asestó el segundo zarpazo cinco minutos después, de nuevo Domínguez, sin que Santa Fe se diera cuenta que acababa de tirar por tierra en 10 minutos la ventaja de 2-0 que traía de la ida.



Marcos Riveros la puso en el minuto 10 desde la derecha con precisión para que la pelota llegara a la cabeza de Pablo Velázquez, que la peinó para atrás desde la frontal del área, para que Domínguez asestará un testarazo imposible de atajar pese a la estirada de Zapata.



Una vez conseguido lo más difícil, empatar la eliminatoria, el Ciclón se dio un respiro pero no cesó en la presión insufrible y el cortocircuito del centro del campo de Santa Fe, que fue incapaz de enarbolar jugada alguna por el centro, obligado a salir por bandas sin efectividad.



Cerro, con un trabajo solidario de todos los jugadores y tratando de hacer daño a la contra, lo consiguió al filo del descanso en botas de Silvio Torales, que recogió un balón en el corazón del área, tras otra buena jugada de Domínguez, auténtico protagonista de su equipo en la primera mitad, para batir por tercera vez a Zapata.



La reanudación sirvió para que Santa Fe se convenciera de que necesitaba anotar para clasificarse y comenzó a jugar más en campo azulgrana, aunque Cerro Porteño no disminuyó su presión.



Quizás ese fue el error del equipo paraguayo, que siguió al ataque pese a estar momentáneamente clasificado y a punto estuvo de quedarse fuera de la Copa Sudamericana, ya que los colombianos se vinieron arriba y consiguieron anotar el 3-1 a 12 minutos del final.



Un error de alevines de Omar Alderete al poner la mano ante un disparo de un jugador de Santa Fe supuso un penalti que transformó el creativo argentino Jonathan Gómez y que en ese momento eliminaba al Ciclón.



Pero llegó la estrella del partido, Domínguez para sumar su tercer gol, y el cuarto de Cerro, en el minuto 89, con un derechazo cruzado desde la frontal del área que desató la locura de la hinchada de Barrio Obrero y la clasificación de Cerro porteño para los cuartos de final.



Allí le espera el Deportivo Independiente de Medellín, que eliminó al Santa Cruz brasileño pese a perder 3-1 el miércoles en Recife, gracias al 2-0 de la ida.

EFE