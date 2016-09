España avanza a cuartos en futsal y revivirá ante Rusia la final del Europeo

Fútbol Internacional

Miércoles 21| 10:45 pm





Españoles y rusos revivirán el sábado en Cali la final del Europeo de Fútbol Sala 2016, que ganó la Roja por 7-3 con lo cual se coronó por séptima vez campeona del certamen.



El partido de hoy fue como lo anticipó el seleccionador español, Venancio López, de "extrema dificultad" y cerrado.



En tres minutos España se insinuaba, pero no había ninguna opción en los pórticos y apenas quedaba por reseñar la marca férrea de los kazajos, que pronto empezaron a acumularse en faltas.



Y precisamente en el cobro de una falta Sergio Lozano logró abrir el marcador cuando dejó sin opción a Higuita y contagió a Miguelín para probar una vez más los reflejos del portero, que hasta ese punto solo estudiaba el juego.



Una vez se soltó el portero Higuita, el choque en el Coliseo Iván de Bedout de Medellín se equilibró.



Apenas abandonó el arco, se acercó con peligro Dauren Nurgozhin, pero fue con un balazo suyo que Paco Sedano cedió y dejó un rebote que Chingiz Yessenamanov envió al fondo de la red.



Ese 1-1 que nació en los pies de Higuita reconfortó a Kazajistán, que incomodó al campeón de Europa y lo hizo tener poca fluidez en ataque, pues apenas pudo reaccionar con los remates de Lozano que, de alguna forma, le hicieron retomar el control del compromiso.



No obstante, se intensificó el duelo Higuita-Sedano del que salió bien librado el golero español, como también lo hizo en un tiro libre de Douglas y en el remate que acabó estrellando en el palo Nurgozhin.



Con un Mario Rivillos influyente, la Roja creció en el juego y convirtió a Higuita en figura entre los tres palos. Tuvo una oportunidad clara con Lozano, pero fue Bebe el que anotó el segundo tanto español en un buen desborde de Rivillos.



Al estar de nuevo arriba en el marcador afloró el mejor futsal de la bicampeona mundial, hasta el punto que Higuita tuvo tres atajadas determinantes de Lozano, Miguelín y Bebe.



Y así como Kazajistán hizo pasar apuros a los ibéricos en la semifinal del Europeo en febrero, lo hizo en Colombia al sorprenderlo con la anotación de Nurgozhin, en el mejor momento de la Roja.



Sin embargo, una falla en la defensa kazaja le permitió tomar ventaja de nuevo con el gol en contra de Nurgozhin.



Con el equipo del técnico brasileño Cacau jugado por el empate, fueron los robos de algunos balones los que dieron a los españoles opciones de ampliar la diferencia, pese a que también tuvo que intervenir Sedano.



Un gol anulado al quinteto de López, conseguido por Lozano, puso polémica al encuentro, pues el juez iraní Vahid Arzpeyma consideró de forma equivocada que hubo falta sobre Higuita. Asimismo, provocó reclamos por la extraña expulsión de Lozano, que salió -al igual que Aicardo- lastimado de la pista.



El cierre fue vibrante. La Roja, con tres hombres de campo tuvo que lidiar con el juego de cinco al que apostaron los kazajos. La estrategia no le funcionó a Cacau, pues con los goles de Raúl Campos y Miguelín los españoles confirmaron su pase a cuartos de final. EFE