Santa Fe comienza defensa del título ante Cerro Porteño

El club colombiano Independiente Santa Fe comenzará mañana la defensa del título de la Copa Sudamericana de Fútbol como anfitrión del Cerro Portero de Paraguay, en partido de ida de los octavos de final.



Los dirigidos por el argentino Gustavo Costas llegan a este juego con un aire de revancha tras haber sido eliminados por el equipo paraguayo en abril pasado en la Copa Libertadores, y ahora tienen la oportunidad de un desquite en la Sudamericana.



"Es lo bonito del fútbol, ahora los volvemos a enfrentar. Ellos en la llave pasada ganaron holgados (ante el Real Potosí de Bolivia), de locales sacaron la diferencia y esperamos hacer lo mismo", manifestó el portero Robinson Zapata.



El guardameta agregó que va a ser un partido más complicado porque los paraguayos "tienen una excelente nómina, jugadores de experiencia", y el Santa Fe viene en un "nivel ascendente" que le da tranquilidad.



"En cada partido se tiene la responsabilidad, más en un club grande como Santa Fe que está logrando cosas importantes todos los años y la responsabilidad que tenemos todos de llevar al equipo cada vez más arriba", afirmó por su parte el técnico Costas.



El Santa Fe, sin embargo, no ha tenido una muy buena campaña en el torneo local, en el que durante seis jornadas no conoció la victoria, solo hasta la última fecha en la que venció por 1-0 al Deportivo Pasto de visitante, con lo que aparece en la casilla 11 con tan solo 18 puntos de 39 posibles.



Según Costas, al equipo titular regresará el defensa uruguayo Gustavo Salaberry, quien se recuperó de una molestia muscular, y a quien considera un líder en el grupo. "Para mí es el hombre que lleva la voz dentro del campo de juego", dijo.



El Cerro Porteño llegará hoy a Bogotá, tras hacer una escala en Lima donde realizará un último entrenamiento de cara al encuentro en la capital colombiana.



Los dirigidos por el técnico Gustavo Florentín no jugaron el último partido del Torneo Clausura paraguayo el pasado fin de semana para darle prioridad al juego de la Sudamericana.



Florentín podrá contar mañana con el volante Cecilio Domínguez quien cumplió tres partidos de sanción, mientras que no estará el goleador Guillermo Beltrán por lesión y, según lo visto en los entrenamientos, en su lugar jugará Pablo Velázquez.

