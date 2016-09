Bauza: "El fútbol argentino no tiene identidad"

Fútbol Internacional

Miércoles 21





El seleccionador de Argentina, Edgardo Bauza, dijo hoy que "el fútbol argentino no tiene identidad", que la Albiceleste juega de acuerdo al entrenador que esté al mando, y que sueña con ganar el Mundial de Rusia 2018.



"El fútbol argentino no tiene identidad. La identidad se la da el entrenador de turno", dijo hoy Bauza a la agencia oficial de noticias Télam.



"Con César Menotti estuvo la suya, después Carlos Bilardo, más tarde Alfio Basile, luego Daniel Passarella, Marcelo Bielsa, Diego Maradona, Sergio Batista, Alejandro Sabella, Gerardo Martino y ahora tendrá la mía", agregó.



'El Patón' sostuvo que el objetivo es llegar a la final del Mundial de Rusia 2018, pero que su "sueño" es ganarlo.



"Para eso, primero tenemos que clasificarnos y después ver que tipo de torneo hacemos en Rusia. Lo inicial es clasificarse al Mundial, y después sí ponerse a pensar en él. Pero yo les digo siempre a los jugadores que para ganar algo primero hay que soñarlo", precisó.



Respecto a las tres finales consecutivas perdidas por la Albiceleste, Bauza dijo que "no fue un fracaso".



"Lo que pasa es que los argentinos somos bravos y consideramos que eso es así. Ahora, poniéndome en la piel de entrenador, no concibo esta profesión de otra manera que dirigir para ser campeón", se explayó.



Argentina jugará ante Perú en Lima el 6 de octubre y cinco días más tarde recibirá a Paraguay en la céntrica provincia de Córdoba.



La Albiceleste ocupa, al cabo de ocho jornadas, el tercer puesto de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia con 15 puntos, detrás de Uruguay, líder con 16 y Brasil, segundo también con 15.

EFE