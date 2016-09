Oswaldo Vizcarrondo jugó completo en empate del Nantes

Fútbol Internacional

Miércoles 21| 4:45 pm





Carlos Eloy Escalona | @cescalona_

El FC Nantes, de Oswaldo Vizcarrondo no pasó del empate sin goles en su casa frente al Saint-Etienne, en un partido donde pudieron ganar de no ser por el portero visitante Ruffier, además que no supo aprovechar la superioridad numérica durante más de 70 minutos.

A los 17 minutos de juego, el guardameta detuvo un tiro penal ejecutado por el argentino Emiliano Sala, que pudo significar el 1-0 en el cotejo.

Por al acción del penal, Kelvin Malcuit fue expulsado, después de ingresar por el lesionado Fabien Lemoine.

Vizcarrondo, de 32 años jugó el partido en su totalidad. El zaguero ha disputado cada uno de los minutos en competición oficial del Nantes (540 en Liga y 120 en Copa).

Por su parte, Fernando Aristeguieta no fue de la partida, quedándose en el banco de suplentes.