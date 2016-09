Lucena: "Nunca fuimos favoritos y estamos en octavos"

Fútbol Internacional

Miércoles 21| 1:14 pm







Trabajamos para aspirar a cosas grandes"

Héctor Rojas || @HectorRojas23

Gran parte del éxito del Deportivo La Guaira en la Copa Sudamericana recae en su línea defensiva. Tanto en Ibagué, como en Guayaquil, ha dejado su arco en cero, hecho que pretende repetir en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo.

“Es una zona defensiva muy bien trabajada, no solamente desde ahorita sino desde que comenzó el torneo porque sabíamos que enfrentaríamos cosas importantes y hoy estamos gozando de ese trabajo”, indicó Franklin Lucena.

Lucena, de 35 años de edad, ha hecho pareja en los cuatro partidos de Copa Sudamericana con Luis Morgillo, jugador de apenas 23 años de edad que estuvo cedido el primer semestre del año por Estudiantes de Caracas.

“Morgillo es uno de los mejores centrales que tiene el equipo hoy en día. Un jugador joven que tiene la necesidad de mostrarse en el fútbol venezolano y por qué no, en el de Sudamérica. Para eso trabajamos, para aspirar a cosas grandes”, resaltó Lucena, no sin antes también destacar la actuación de su compañero Jhon Chancellor, convocado repetidamente a la selección nacional.

Lucena considera que el éxito no solo radica en el trabajo diario que se completen en los entrenamientos pues “de nada sirve que hagas un buen trabajo en las prácticas y luego no te dediques a descansar y no tengas una buena alimentación. Si no cumples con esas cosas lo terminas pagando en la cancha”.

Con respecto al favoritismo del rival, Lucena agradece que esa condición no recaiga en ellos. “Nosotros desde que empezamos la copa nunca fuimos favoritos y allí estamos, en octavos de final. Debemos creer en nuestras virtudes y fortalezas e implementarlas en el campo para superar los partidos que se nos presenten”.

Granados quiere goles

José Luis Granados ha formado parte de esa línea defensiva en tres de los cuatro juegos disputados actualmente. El jugador considera que un buen resultado en Argentina sería “ganar el partido, porque aún con el 0-0 es difícil ya que ellos marcando un gol aquí, nos obligarían a nosotros hacer dos y si por casualidad nos toca empatar allá que sea con goles”.