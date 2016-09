Colombia supera a Panamá y pasa a octavos en Mundial de Futsal

Fútbol Internacional

Viernes 16| 11:43 pm





Colombia derrotó hoy apretadamente por 4-3 a Panamá y avanzó junto a Portugal, a los octavos de final de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Colombia 2016.



Las dianas que le permitieron a los Cafeteros avanzar a la siguiente ronda del Mundial fueron obra de Cano, Jhonatan, Abril y Reyes, en el juego disputado en Cali y correspondiente a Grupo A.



Los "canaleros" alcanzaron a igualar con 1-1 a través de un remate de Brown y más adelante recortaron con Castrellón y con Mena, este último, uno de sus baluartes.



Colombia, que no tenía margen de error pues la única posibilidad de seguir en el Mundial era ganando, se lanzó al ataque en busca de conseguir la ventaja que le diera la tranquilidad.



Sin embargo, Panamá montó un esquema defensivo que funcionó y que incluso, puso en aprietos a los locales que pidieron el apoyo del público que, por momentos, lucía frío.



Además de la resistencia de los panameños, Colombia no aprovechó los momentos en que tuvo a un jugador de más en el campo ante la expulsión de Michel de León, por doble tarjeta amarilla.



Con mucho trabajo, Colombia se fue al descanso con una ventaja de 2-1, que lucía corta porque Panamá creó oportunidades que no pudo concretar por falta de puntería de sus jugadores.



En el segundo tiempo, las cosas no fueron diferentes para Colombia, que tuvo que recurrir a todo su repertorio para sacar adelante el partido y brindarle el triunfo a su afición que le pide que mejore porque en octavos los rivales serán más exigentes.



El Grupo A lo dominó Portugal con 7 puntos, seguida de Colombia con 5, Panamá fue tercera con 3 y cerró Uzbekistán con un punto. / EFE