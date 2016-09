Atlético Paranaense ficha al argentino "Lucho" González

Fútbol Internacional

El Atlético Paranaense anunció hoy el fichaje del centrocampista argentino Luis 'Lucho' González, quien firmó un contrato que le vinculará con el equipo brasileño hasta diciembre del año próximo, según informó el club en su página web.



"Soy un jugador que me esfuerzo al máximo; no importa lo que pase, siempre me voy a entregar al máximo dentro del campo", dijo González de 35 años en declaraciones recogidas en un comunicado oficial del club.



González, campeón olímpico con Argentina en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, inició su carrera en el Huracán, donde sus buenas actuaciones le valieron para fichar por el River Plate, que le sirvió de trampolín para dar el salto a Europa y al que volvería en 2015.



En 2005 González abandonó al 'millonario' y puso rumbo a Portugal para jugar en el Oporto.



En el equipo luso, con el que llegó a conquistar seis títulos de liga y dos Copas, se pudo ver la mejor versión de este centrocampista contundente en defensa y con llegada a gol.



Fichó después por el Olimpique de Marsella, donde no llegó a consolidarse, por lo que tras dos temporadas decidió volver a los 'dragones' portugueses.



En 2014 jugó en el Al-Rayyan catarí y, apenas un año más tarde, volvió al River Plate, con el que se proclamó campeón de la Copa Libertadores, en 2015.



González, que llega sin coste tras abandonar la disciplina del River Plate el pasado junio, dijo estar "muy feliz" de incorporarse a la liga brasileña para jugar en el Atlético Paranaense, equipo que está realizando una temporada decepcionante y que actualmente ocupa la décima posición de la clasificación.



"Solo yo no conseguí nada. Mi trayectoria fue conquistada con la ayuda de los compañeros con los que trabajé, por lo que pienso que el grupo ha de estar unido y mantener siempre un pensamiento positivo", advirtió el jugador. / EFE