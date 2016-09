Junior se clasifica a los octavos y se las verá con Wanderers

Fútbol Internacional

Miércoles 14| 11:53 pm





Alcanzó también su paso a octavos el campeón de la Libertadores 2016, Atlético Nacional, fase en la que entrará en acción el actual absoluto de la Sudamericana, el Independiente Santa Fe.



Este jueves, el Independiente Medellín visitará al Sportivo Luqueño, en una serie con ventaja para el equipo colombiano de 3-0.



Yony González en el minuto 20 marcó el gol del Junior, mientras que el brasileño Joao Souza consiguió el empate de penalti en el 59.



Solo hasta el minuto 10 Junior se acercó al área contraria con un remate de González que salió desviado, mientras en Blooming comenzaban a destacar Souza y Marcelo Vidal que buscaron llegar a la portería de Sebastián Viera sin mucha suerte.



Posteriormente fue Roberto Ovelar en el minuto 18 el que intentó abrir el marcador pero su remate fue detenido por Hugo Suárez.



Sin embargo, dos minutos después González concretó la primera anotación del Junior con un remate de pierna derecha tras un pase de Vladimir Hernández.



Blooming reaccionó un poco y trató de conseguir el empate con Joselito Vaca y Jesús Sagredo, pero encontraron al Junior bien parado en defensa.



Con el marcador a favor y el 3-0 global el conjunto local manejó el juego y el tiempo ante un equipo boliviano que hasta ese momento no había podido descontar.



En la etapa complementaria, el encuentro fue de ida y vuelta. Y el objetivo del visitante llegó en el minuto 59 tras un penalti de Souza en el que Viera no pudo hacer nada.



Junior reaccionó un poco y en el 61 por poco consigue irse en ventaja con un remate de cabeza de González que pasó por encima del travesaño.



Blooming no se desanimó y siguió presionando una vez más con Vaca, Sagredo y Vidal, pero ni el tiempo ni el juego alcanzó para revertir un marcador que terminó favoreciendo al equipo colombiano.



- Ficha técnica:



1. Junior: Sebastián Viera; Iván Vélez, Deivy Balanta, Sebastián Toro, Alexis Pérez; Luis Narváez, Juan Guillermo Domínguez, Sebastián Hernández (m.67, James Sánchez), Vladimir Hernández; Yony González (m.71, Edinson Toloza) y Roberto Ovelar (m.75, Michael Rangel).



Entrenador: Giovanni Hernández.



1. Blooming: Hugo Suárez; Ricardo Duarte, Mario Cuéllar, Emanuel Bocchino; Miguel Hurtado, Jesús Sagredo, Kevin Farrell (m.65, David Distéfani), Marcelo Vidal, Joselito Vaca, Mariano Guerreiro (m.77, Pablo Salinas) y Joao Paulo Sales (m.85, Augusto Andaveris)



Entrenador: Mauricio Soria.



Goles: 1-0, m.20: Yony González. 1-1, m.59: Joao Souza Sales.



Árbitro: El brasileño Raphael Claus amonestó a Domínguez y Pérez.



Incidencias: partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Sudamericana disputado en el estadio Metropolitano de Barranquilla. EFE