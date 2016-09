Cerferin tiene como prioridad la seguridad en estadios y justo reparto financiero

Fútbol Internacional

Miércoles 14| 8:14 am





El nuevo presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, afirmó hoy que la seguridad en los estadios, el racismo y un tratamiento justo en el reparto financiero serán algunas de sus prioridades durante su mandato.



"El fair play financiero tiene que aplicarse con más firmeza, porque la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor", dijo Ceferin durante una rueda de prensa tras ser elegido nuevo presidente por una abrumadora mayoría de 42 votos a favor frente a los 13 que obtuvo su rival, el holandés Michel Van Praag.



El flamante presidente, de 48 años, quien reveló que ha cruzado cinco veces el Sahara -cuatro en coche y una en moto-, cree que su elección se debió a que ha llegado "el momento acertado para una nueva cara".



Preguntado repetidamente por cómo se explicaba que una persona hasta ahora desconocida en el mundo de la UEFA saliera elegido, Ceferin respondió que "nunca" había "estado escondido". "Creo que la gente confía en mí. Nadie que se esconde puede reunir 42 votos de toda Europa", dijo.



También intentó disipar los rumores de que amplio respaldo se debió en gran parte a la labor entre bastidores del presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino.



"Lo conozco desde que fui presidente de la federación eslovena en 2011, fue buen secretario general de UEFA. Todo lo demás han sido imaginaciones de los medios de comunicación y de ciertas personas. Si me preguntan si me apoya, pues lo espero, pero no se nada", aseguró.



Entre los proyectos para su mandato, que expirará en la primavera de 2019, figura mejorar la transparencia de la UEFA y limitar los mandatos del presidente y de los miembros del Ejecutivo.



"Hay muchas cosas que deben hacerse, una es limitar las presidencias y los mandatos de los miembros del Ejecutivo. La segunda, por ejemplo, es que solo miembros activos de asociaciones nacionales puedan convertirse en integrantes de éste", explicó.



Ceferin no quiso entrar todavía en detalles sobre los cambios previstos para la Liga de Campeones a partir de 2018 pero señaló que "lo quiera o no" será de los primeros temas que debe tratar.



A la pregunta de si tenía pensado nombrar al inhabilitado Michel Platini como presidente honorífico, el esloveno dijo que todavía no lo ha decidido.



Ceferin estará al frente del cargo hasta la primavera de 2019 que es cuando habría terminado el tercer mandato de Platini, inhabilitado por cuatro años por su implicación en el escándalo de corrupción de la FIFA. EFE



