Jesé: "Dejar el Real Madrid por el PSG no es un fracaso"

El extremo español Jesé Rodríguez afirmó que dejar el Real Madrid por el Paris Saint-Germain francés no es un fracaso y aclaró que no le inquieta tener como competencia a nombres como el uruguayo Edison Cavani o el argentino Ángel Di María.



En una entrevista publicada hoy en el rotativo "Le Parisien", el delantero canario, de 23 años, incidió en que salir del club merengue para recalar en el PSG del entrenador español Unai Emery se trata de una oportunidad de demostrar "lo que vale como futbolista" y no un paso atrás en su incipiente carrera.



Jesé, fichado por el coloso francés a cambio de 25 millones de euros -un récord entre los canteranos del Real Madrid-, ha tenido poco tiempo de juego en su nuevo club, pues fue operado de una apendicitis a inicios de agosto.



"He tenido que hacer sesiones dobles para adquirir ritmo. Ahora lo más importante es que me puedo entrenar y adaptarme a mi nueva vida. Todavía no sé dónde voy a vivir. Es muy difícil encontrar casa en París", comentó.



Hasta el momento, el extremo ha jugado dos encuentros oficiales con el PSG, 25 minutos en la victoria ante el Bastia y 58 minutos el pasado viernes en el empate frente al Saint Etiénne.



A pesar de la dura competencia en la delantera, en la que destacan Cavani y Di María, para Jesé la situación no es la misma que la que le forzó a emigrar del Real Madrid, donde peleaba por un puesto con Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema.



"Cavani es un gran jugador, pero yo no soy sustituto de nadie (...) No se trata de la misma situación que la del Real Madrid. Yo vine aquí con las ganas de jugar todos los partidos, aunque haya grandes futbolistas en París", ahondó el jugador, quien aclaró que Emery no le ha prometido la titularidad.



"Con Emery hay que demostrar en el campo, si no, acabas en el banquillo, incluso los buenos jugadores tienen que demostrar", reforzó el veloz extremo, que prometió marcar en su primera temporada en Francia al menos 10 goles.



Jesé, que en 2014 inició una carrera musical como cantante de "reggaeton", negó que el PSG le haya incluido una cláusula para que renuncie a sus actividades musicales.



"Eso es mentira. De hecho, lo primero que hice cuando llegué a París fue cantar ante mis compañeros como parte de las novatadas", señaló.



Dos veces campeón de la Liga de Campeones con el Real Madrid (2014 y 2016), el canario podría debutar mañana en la máxima competición de clubes con el PSG, que se mide al Arsenal.



"El secreto para ganar una 'Champions' es el de formar una familia unida", aseveró. EFE