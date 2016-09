El Sporting de Portugal todavía no piensa en el Madrid

Fútbol Internacional

Viernes 9| 3:36 pm





El técnico del Sporting de Portugal, Jorge Jesús, aseguró hoy que está centrado en el partido liguero del sábado ante el Moreirense y que todavía no piensa en el encuentro de Liga de Campeones que disputa el miércoles con el Real Madrid.



"Después del partido con el Moreirense vamos a pensar en el Real Madrid. Trabajo todos los días con mis jugadores y siempre centrados en el Moreirense. Si usted no me hubiera mencionado el partido del Real Madrid ni me acordaba", dijo en la rueda de prensa previa al encuentro del sábado.



El Sporting y el Real Madrid se enfrentan el miércoles en la primera jornada de la fase de grupos de Liga de Campeones como parte del grupo F, donde también están integrados el Borussia Dortmund y el Legia polaco.



Antes de ese partido, el Sporting intentará mantener su liderazgo en la Liga lusa, donde cuenta con tres victorias en tres jornadas, y buscará un triunfo ante el Moreirense, noveno en la tabla.



"El comportamiento del equipo ha sido brillante, Eso es lo que más me importa. Conocemos y respetamos a nuestro adversario, el Moreirense tiene jóvenes jugadores con mucho talento que quieren afianzarse en el campeonato", consideró.



Jesús consideró que el Moreirense intentará sorprenderles y aseguró que no hay partidos fáciles", pero confía en las capacidades de su equipo para afrontar las "dificultades". EFE