Bauza:"Me quedo con el esfuerzo que hicieron para remontar"

Fútbol Internacional

Martes 6| 10:41 pm





El seleccionador de Argentina, Edgardo Bauza afirmó hoy que quedó conforme "con el esfuerzo" que hizo su equipo para remontar un marcador adverso ante Venezuela e igualar 2-2, en la octava jornada de las eliminatorias al Mundial Rusia 2018.



"La conformidad que me queda es el esfuerzo que hicieron para remontar el 0-2", aseguró Bauza en rueda de prensa al finalizar el partido en el estadio Metropolitano de Mérida.



El entrenador de la Albiceleste consideró que el primer gol marcado por la Vinotinto en el primer tiempo "nos cambió el panorama" y tuvieron que dar vuelta un partido que "no pensábamos ir perdiendo 2-0".



Sobre Venezuela comentó que no les "sorprendió" su juego y que fue el rival que "esperábamos, vertical, agresivo, apostando a la potencia de Rondón".



Bauza afirmó que el equipo mejoró en el segundo tiempo logrando hacer "más cosas de las que queríamos" y arriesgando "con los cambios" que produjeron el empate.



"La idea era ganar pero el rival nos complicó, por eso rescato el punto", agregó.



Argentina, que suma 15 puntos en las eliminatorias, perdió el liderato que había tomado tras el triunfo ante Uruguay el pasado jueves.



"Rescatamos algo, vamos a poner la cabeza en lo que viene, tendremos suspendidos. Hay cosas para corregir", puntualizó Bauza.



En la próxima jornada de las eliminatorias sudamericanas, que se disputará en octubre próximo, Argentina jugará con Perú en Lima y recibirá a Paraguay en Buenos Aires.

EFE