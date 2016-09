Suecia y Holanda firman tablas en Estocolmo

Fútbol Internacional

Suecia y Holanda empataron en Estocolmo (1-1) en un partido en el que la "oranje" mereció más por juego y por ocasiones y en el que Sneijder igualó en la segunda parte un tanto de Berg.



En el primer partido sin su estrella Zlatan Ibrahimovic, que se despidió tras la Eurocopa, Suecia marcó en casi su única ocasión, en un grano error rival, aunque ofreció una imagen discreta y que no invita al optimismo. Su mejor jugador fue el portero Olsen.



El 1-0 del descanso estuvo lejos de reflejar lo que había pasado en la primera parte. Fue Holanda, que no tenía ni a Robben ni a Huntelaar, la que dominó y tuvo las ocasiones.



La "oranje" impuso su superioridad en el medio campo para monopolizar la pelota frente a un rival timorato, y la movió con sentido y velocidad.



Olsen ya se lució a los seis minutos para evitar el 0-1 en un uno contra uno con Klaassen.



El delantero del Ajax y Janssen tuvieron otro par de opciones más para haber adelantado a Holanda, tocada tras no clasificarse para la pasada Eurocopa y perder hace unos días en casa contra Grecia en un amistoso, por lo que Danny Blind hizo seis cambios en el once.



Uno más presentó Suecia respecto a su último encuentro en Francia 2016, y que, además de a Ibra, ya no tiene al portero Isaksson ni al organizador Källström, retirados también de la selección.



La baja por lesión de Ekdal obligó a "Janne" Andersson, que debutaba en el banquillo sueco, a alinear un medio del campo muy bisoño, en el que Fransson y Hiljemark se vieron superados.



Solo cuando Forsberg iba hacia el centro creaba peligro Suecia, que no ofreció más que un tiro lejano del jugador del Leipzig.



Holanda se dejó ir en el tramo final y lo pagó con un gol tan hermoso como cómico. Mientras varios jugadores suecos reclamaban un supuesto penalti por mano, Strootman perdió una pelota de forma infantil al borde del área, que Berg castigó con un gol de vaselina.



No varió mucho el escenario tras el descanso. Holanda tuvo el 1-1 en dos cabezazos de Klaassen y de Van Dijk, pero apareció Olsen.



Cuando la "oranje" perdía fuelle, Danny Blind se la jugó con Dost por Wijnaldum, delantero por centrocampista, y el efecto fue inmediato, aunque el ariete del Sporting de Lisboa no interviniese.



Janmaat, muy activo, culminó una buena internada por una banda con un venenoso tiro de zurda despejado por Olsen, que ya no pudo con el remate colocado de Sneijder.



Suecia, que hasta entonces vivía en ataque de lo que rascaba Guidetti, se quedó sin reacción, más que satisfecha con el empate.



El triunfo lo buscó Holanda. Lo tuvieron Sneijder, con un latigazo que paró Olsen, y sobre todo Dost, al que se le escapó por centímetros su intento de superar al portero sueco dentro del área./EFE