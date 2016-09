Pekerman: "A Brasil se le tiene respeto"

Fútbol Internacional

Martes 6| 7:58 am





El técnico de la selección colombiana de fútbol, el argentino José Pékerman, afirmó este martes que Neymar, el principal referente del seleccionado brasileño al que enfrentará este martes por la eliminatoria suramericana en Manaos, es un jugador "sin fronteras", al que todos quieren verlo jugar.



"Neymar es un jugador fantástico, al que todo el mundo del fútbol valora, admira y quiere verlo jugar. Es un jugador sin fronteras, que no tiene países", declaró Pékerman en rueda de prensa antes del último entrenamiento nocturno de cara al partido por la octava jornada de la eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018.



Pékerman dijo que ante Brasil, a pesar del "respeto que se le tiene", la "idea" es "sumar" y, en ese sentido, valoró la identidad que ha ganado su equipo para enfrentar con "seriedad" a cualquier rival durante los cuatro años en los que ha estado al frente del proceso de la selección absoluta de Colombia.



"Es una eliminatoria del recambio y las cosas están mucho mejores que hace seis meses", cuando el equipo cafetero tuvo un inicio flojo en la eliminatoria, pero después recuperó terreno y subió a las posiciones de vanguardia, apuntó el entrenador.



Colombia reconoció el estadio mundialista Arena da Amazonia y realizó una práctica a puertas cerradas, dejando abierta la incógnita sobre las variantes para enfrentar al seleccionado 'verde-amarelo'.



Los cafeteros tendrán el cambio obligado del centrocampista Daniel Torres, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, y sobre su reemplazo Pékerman no dio pistas.



Elogió las características de Sebastián Pérez, Guillermo Celis y Wilmar Barrios, pero para despitar más, incluyó al polifacético defensa Stefan Medina como una cuarta alternativa para ocupar eaa posición en la mitad del campo.



"Todos pueden jugar (risas", bromeó el entrenador, quien se refirió también el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



"Tengo el sentimiento de todos los colombianos. Se que esto no ha sido fácil, es algo de mucho tiempo y una penuria que pasó por un país que quiere salir adelante y mostrar lo mejor que tiene, como nosotros lo hacemos desde la parte deportiva. Esperemos que se decida lo mejor, porque es para el futuro de los que vienen", opinó.



Brasil ocupa así la quinta posición de la apretada tabla de clasificación de la eliminatoria con doce puntos, uno menos que su rival Colombia, que marcha tercero, y a dos del líder Argentina. Una combinación de resultados podría dejar a cualquiera de las dos selecciones en el liderato al final de la jornada.



La Canarinha viene de golear el jueves en Quito, por 0-3, a Ecuador, con dos tantos de Gabriel Jesús y otro de Neymar, en el primer partido oficial de Tite en el comando del seleccionado brasileño.



Colombia, por su parte, derrotó el mismo día en Barranquilla por 2-0 a Venezuela, con goles de James Rodríguez y Macnelly Torres. EFE