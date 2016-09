El top ten de los técnicos mejor pagados del mundo

Fútbol Internacional

¿Quiénes son los diez entrenadores mejor pagados del mundo? A nadie le sorprenderá quién se encarga de liderar esta particular lista: Pep Guardiola. No en vano, el Manchester City ha tirado la casa por la ventana para convertirle, por fin, en su técnico. El ex del Barcelona tiene un sueldo de auténtico crack: 19 millones de euros que pueden llegar a convertirse en 25 si se cumplen una serie de variables. Tampoco resultará nada raro que el segundo sea su gran némesis: José Mourinho. El ex entrenador del Real Madrid cobra en los Red Devils unos 16,5 millones de euros que pueden convertirse en más de 20 si logra también una serie de objetivos.

El tercero en discordia, mientras, es otro ex madridista: Carlo Ancelotti. El italiano cobrará por tomarle el relevo a Guardiola en el Bayern de Múnich unos 10,5 millones de euros anuales. El veteranísimo Arsène Wenger, toda una institución en el Arsenal, se ha aupado este año hasta la cuarta plaza, con un salario de 10 millones de euros. Justo detrás del técnico francés se sitúa Zinedine Zidane, a quien el Real Madrid le ha garantizado un sueldo de 9,5 millones de euros al año. En la sexta plaza, mientras, está Jürgen Klopp, gracias a los 8,6 millones de euros que le paga el Liverpool. Antonio Conte, con los 8,3 millones de euros que le abona el Chelsea se ha encaramado hasta la séptima plaza. Luis Enrique, por su parte, con sus 7,5 millones de euros año, está en el octavo puesto, si bien eso podría cambiar en cuanto se produzca su renovación por el Barcelona

Para más información click aquí: Don Balón