Roma vence al San Lorenzo en amistoso benéfico

Fútbol Internacional

Sábado 3| 7:13 pm





El Roma se impuso este sábado por 2-1 al San Lorenzo de Almagro en el estadio Olímpico, con goles del paraguayo Juan Manuel Iturbe y del senegalés Keba Coly y momentáneo empate visitante del argentino Fernando Belluschi, en un amistoso organizado con el patrocinio del Consejo Pontificio.



Ambos equipos guardaron un minuto de silencio en honor a las víctimas del terremoto que sacudió Italia el pasado 24 de agosto y todos los ingresos económicos generados por el encuentro serán donados para apoyar a los afectados.



El Roma saltó al campo con hasta seis jugadores sudamericanos: los brasileños Bruno Peres y Emerson Palmieri, los argentinos Federico Fazio, Leandro Paredes y Diego Perotti y el paraguayo Juan Manuel Iturbe.



Por su parte, el entrenador argentino del San Lorenzo, Diego Aguirre, realizó cinco cambios con respecto al once del último partido liguero empatado a 2 ante el Club Atlético San Martín y apostó desde el primer minuto por el exjugador argentino del Málaga Marcos Angeleri y por el exmedio del Valencia Tino Costa.



Los dos conjuntos planearon un partido con ritmos bajos, con un San Lorenzo que dejó el mando del balón al Roma a la espera de eventuales espacios al contragolpe.



Los locales fueron los que más buscaron el gol en el primer tiempo, con Bruno Peres que tuvo la mejor ocasión, cuando llegó a rematar con la derecha tras un rechace de la defensa, sin encontrar la portería.



Las acciones más peligrosas del "Ciclón" llegaron con unos lanzamientos desde fuera del área. El más interesante fue un derechazo del argentino Franco Mussis que fue parado en dos tiempos por el arquero rumano Bogdan Lobont.



Sin embargo, la entrada del uruguayo Martín Cauteruccio en el San Lorenzo y del senegalés Keba Coly dieron más ritmo al encuentro, que se encendió con dos goles, uno por parte, en el espacio cinco minutos.



Iturbe adelantó al Roma con una violenta zurda tras recibir un perfecto pase al hueco de Paredes (m. 52), mientras que el exjugador del Porto Fernando Belluschi igualó con una gran acción personal, culminada con un remate de zurda ajustado al poste que no dio opciones a Lobont.



Se trata del segundo gol consecutivo para Belluschi, que también había visto puerta en el duelo contra el San Martín en el estadio Pedro Bidegain.



Con el 1-1 en el marcador, el Roma apretó con insistencia y, tras un intento de Grossi bien parado por Nicolás Navarro (que sustituyó a Sebastián Torrico), consiguió el 2-1 gracias a Keba, que remató tras una gran jugada personal de Bruno Peres (m. 71).



En la recta final, los "giallorossi" crearon otras ocasiones peligrosas aunque no pudieron superar a un atento Navarro, que se exhibió con dos grandes intervenciones sobre Stephan El Shaarawy y Totti.



Tras tres minutos de tiempo añadido, los dos conjuntos se quedaron en el campo para aplaudir a los 13.000 aficionados que estuvieron presentes en el importante partido benéfico de este sábado.



EFE