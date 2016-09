Las exclusiones ilustres de las listas UEFA: Yaya Touré, Joao Mário y Schweinsteiger

Fútbol Internacional

Sábado 3| 1:18 pm





El marfileño del Manchester City Yaya Touré, el portugués campeón de Europa Joao Mário y el alemán campeón del mundo Bastian Schweinsteiger han sido algunos de los futbolistas ilustres excluidos de las listas UEFA de los principales clubes europeos.



El oro olímpico brasileño Gabriel "Gabigol" Barbosa, el francés -exjugador del Sevilla- Geoffrey Kondogbia, el montenegrino Stevan Jovetic o el suizo Stefan Lichtsteiner enriquecen el grupo de los que tendrán que ver los duelos europeos de esta temporada desde la grada.



Si en el caso de Yaya Touré o Schweinsteiger se trató de una decisión técnica, en otras circunstancias las exclusiones se deben a imposiciones de la UEFA, como para el Inter de Milán, que no pudo inscribir sus mayores fichajes de mercado a causa del "Juego limpio financiero".



El exmedio del Barcelona Yaya Touré, que fue durante años el perno del centro del campo del Manchester City, perdió protagonismo con la llegada del técnico español Pep Guardiola y se quedó al margen del equipo.



El nuevo entrenador prefirió apostar por el inglés Fabian Delph, a pesar de que cuente con apenas seis partidos en la Liga Campeones, antes que el marfileño, que en esa competición disputó 84 encuentros y levantó el trofeo en 2009 con la camiseta del Barcelona (precisamente con Guardiola en el banquillo).



Schweinsteiger y Lichtsteiner tuvieron un destino parecido, y se quedaron fuera de las listas de sus respectivos equipos a causa de la competencia generada por los últimos fichajes.



Mourinho dejó claro desde el principio de su llegada al banquillo del Manchester United que el alemán no estaba en sus planes tácticos y le excluyó de sus 23 futbolistas que podrán disputar la fase de grupos de la Liga Europa.



En el caso de Lichtsteiner, cinco veces consecutivas campeón de Italia, la llegada del lateral brasileño Dani Alves provocó su pérdida de jerarquías en el vestuario "bianconero", al ser el segundo cambio del exjugador del Barcelona después del colombiano Juan Cuadrado.



Por su parte, el Inter no podrá contar con Joao Mário y Gabigol, dos jugadores por los que la nueva propiedad china gastó cerca de 72 millones de euros.



Sin embargo, en esta circunstancia no se trata de decisiones técnicas, sino de disposiciones UEFA.



El Inter fue sancionado en la temporada 2014-2015 con una multa de 20 millones de euros y con la imposibilidad de inscribir a jugadores cuya incorporación no haya sido compensada por una cesión del mismo valor.



En los últimos dos años, el Inter gastó cerca de 215 millones de euros e ingresó solo 90 millones, lo que hizo imposible la inscripción de Joao Mário, pagado 45 millones, Gabriel Barbosa (27) y tampoco del Jovetic (17) y Kondogbia (31).



Así, el nuevo técnico holandés Frank De Boer contará con apenas cinco centrocampistas para los compromisos de la fase de grupos: el brasileño Felipe Melo, el argentino Éver Banega, el chileno Gary Medel, el croata Marcelo Brozovic y el marfileño Assane Gnoukouri.



Si por un lado hay exclusiones ilustres, por otro hay que señalar la presencia de sorpresas, como el italiano Alessio Cerci o el uruguayo, de pasaporte italiano, Nicolás Schiappacasse, de apenas 17 años, que entraron en la lista del Atlético Madrid.



A pesar de que Cerci siga recuperándose de una lesión al cartílago de la rodilla y de que nunca haya estado en los planes deportivos del técnico argentino Diego Pablo Simeone, estará a disposición para los duelos ante el Bayern Múnich, el Rostov ruso y el PSV Eindhoven holandés./EFE