Francia le da las gracias a Buffon: "Salvó a la Marsellesa"

Durante el Italia-Francia de este jueves el legendario Capitano de la selección italiana Gigi Buffon dio un ejemplo más de su señorío. Durante los primeros segundos de la ejecución del himno nacional francés en el estadio San Nicola de Bari, de hecho, se escucharon unos inesperados y ofensivos pitos. Sin embargo, duraron muy poco: el gran capitán de la Azzurra levantó sus brazos para aplaudir, sus compañeros lo imitaron y en un instante todo el estadio cubrió con los aplausos la fea ofensa al rival.

Fans at Italy game booed French anthem but Buffon started clapping & everyone joined in



Morons 0-1 @gianluigibuffon pic.twitter.com/7wsG9StpmK