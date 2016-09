Honduras derrota a Canadá y se acerca al hexagonal final

Fútbol Internacional

Honduras ganó hoy en casa por 2-1 a Canadá y quedó a un paso de avanzar al hexagonal final de la Concacaf que dará tres cupos directos al Mundial de Rusia 2018.



En los primeros minutos Honduras tuvo un par de ocasiones claras, pero el portero canadiense, Milan Borjan, salvó a su conjunto.



Los 'catrachos', del colombiano Jorge Luis Pinto, encerraron al rival en su área, pero Canadá anotó al minuto 34 con gol del defensa Manjrekar James. Sin embargo, al filo del primer tiempo en una jugada de tiro de esquina Mario Martínez logró el empate.



El 2-1 llegó en el minuto 50 cuando Romell Quioto marcó con un fino toque tras recibir en el área un gran pase de Alberth Elis.



Con el marcador a su favor Honduras le bajó las revoluciones al partido, pero eso no evitó que dispusiera de numerosas ocasiones para aumentar la cuenta, las cuales no convirtió.



Con la victoria, Honduras es segunda del grupo A con siete puntos, mientras que la selección del español Benito Floro es tercera con cuatro enteros y complicó sus aspiraciones de llegar al hexagonal.



Los canadienses siguen sin poder romper el maleficio de más de tres décadas sin ganar en Honduras, que decidirá su pase el próximo martes ante México, líder con 12 puntos, clasificado al hexagonal y que más tarde se enfrenta con El Salvador.



Incluso perdiendo en el estadio Azteca, los 'catrachos' pueden avanzar al hexagonal de la Concacaf siempre y cuando Canadá no golee por cinco tantos a El Salvador en Vancouver.

