Lionel Messi: "Estoy muy feliz de estar en casa"

El capitán albiceleste, Lionel Messi, dijo este jueves que está "muy feliz" de jugar en el seleccionado, al que había dimitido en junio, tras el triunfo de Argentina por 1-0 ante Uruguay en la séptima jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018.



"Cuando hablé con (el entrenador Edgardo) Bauza y los chicos no podía no volver. Confío mucho en este grupo, venimos haciendo las cosas muy bien a pesar de las finales perdidas", afirmó Messi a la Televisión Pública de Argentina minutos después de finalizado el partido que la Albiceleste ganó gracias a su gol.



"Dentro de este grupo me siento muy feliz, estoy feliz de estar acá otra vez", aseveró Messi.



El capitán dijo que no sabe si podrá jugar la próxima jornada de las eliminatorias, ante Venezuela el 6 de septiembre, porque está con molestias físicas.



"Me duele mucho el pubis, pero quería estar después de todo el quilombo (caos) que había generado", expresó Messi.



El delantero del Barcelona sostuvo que "era importante empezar un nuevo ciclo ganando" y que el equipo demostró "carácter" al "aguantar todo el segundo tiempo con un hombre menos", tras la expulsión de Paulo Dybala.



A continuación, en diálogo con TyC Sports, explicó que "el cariño de la gente" y las charlas con el entrenador y sus compañeros hicieron que recapacitara y diera marcha atrás con su renuncia a la Albiceleste, la que anunció tras perder la final de la Copa América Centenario ante Chile el 26 de junio.



"En ese momento estábamos muy desilusionados, fue un golpe muy duro, uno más, pero después recapacité. Estoy muy feliz", sentenció. EFE