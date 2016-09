Messi podría no viajar a Venezuela

Fútbol Internacional

Daniel Martínez Pérez

Cuando Lionel Messi habló tras la final de la Copa América Centenario y comentó que la selección se había acabado para él luego de caer en tres finales consecutivas, llovió la ola de rumores sobre si volvería o no, situación que finalmente se resolvió con el astro argentino convocado por Edgardo Bauza, nuevo seleccionador albiceleste. Ahora, la prensa internacional asegura que el del Barcelona solo jugará ante Uruguay hoy, pero no viajaría a Mérida para verse las caras con Venezuela.

Messi, quien arrastra unas molestias físicas, quiere demostrar el amor que siente hacia su país y por eso ha decidido acudir a esta doble fecha del premundial, uno en el que Argentina buscará una nueva alegría y así dejar atrás el mal rato que se vivió en Estados Unidos con la Centenario.

Ya con el atacante convocado, han comenzado a salir informaciones en la prensa internacional sobre la posibilidad de que Messi no viaje a Venezuela, como por ejemplo señala Cope en su portal web. Este medio radial español asegura que si todo marcha bien ante Uruguay, el astro argentino no sería de la partida ante la vinotinto.

Otras voces afirman que el Barca dio la orden de que Messi solo juegue el primer partido y no el segundo (en Mérida), pero esta información fue desmentida por el propio Bauza. “Barcelona no pidió que Messi no juegue el segundo partido. “Él está para los 90'. En la duda para nosotros la prioridad, el jugador”.