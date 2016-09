Grecia sorprende a una Holanda que no encuentra el rumbo

Fútbol Internacional

Jueves 1| 5:49 pm





La selección de Grecia venció por 1-2 a la de Holanda en partido amistoso entre dos de los grandes ausentes en la pasada Eurocopa de Francia, en el que los helenos fueron más eficaces y supieron rentabilizar sus ocasiones de gol.



Holanda, por el contrario, sigue sin encontrar una línea de juego y parece sumido en la misma crisis que le llevó a no participar en la competición continental el pasado mes de junio.



La victoria es la primera de Grecia en su historial de duelos contra la "Oranje". Se habían enfrentado anteriormente en ocho ocasiones, con seis victorias para Holanda y en empate.



Holanda, en plena fase de renovación, llevó la iniciativa del juego y se adelantó en el marcador en el minuto 14, cuando Vincent Janssen recibió, por la derecha del área, un pase de Steven Berghuis, recortó sobre la línea de fondo y centró para que Georginio Wijnaldum empujase el balón dentro de la portería.



Fue un tanto que premió el dominio de los locales, pero que no descompuso a los griegos, que en el minuto 29 anotaron el empate (1-1) por mediación de Mitroglou, que remató de cabeza dentro del área pequeña un centro desde la izquierda.



En el segundo período, ambos seleccionadores convirtieron el partido en un carrusel de cambios y Holanda continuó llevando el mando. Sin embargo, exhibió una endeblez defensiva preocupante.



En el minuto 74, Jeffrey Bruma perdió un balón de forma inocente en el centro del campo y Mitroglou aprovechó el error para irse como una flecha hacia la portería de Zoet. Su disparo, cruzado, fue repelido por el cancerbero y Gianniotas, muy atento, introdujo el rechace dentro de la red.



Hasta el final Holanda intentó el empate sin orden y con nervios, a pesar de que se trataba de un amistoso, pero no lo consiguió.

EFE