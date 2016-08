Chileno Matías Fernández llega al AC Milán

Yefferson Lozada || @Lozadayefferson

El mercado de fichajes del fútbol italiano está a punto de cerrar, por ello los equipos realizan sus últimos movimientos de cara a la próxima campaña. Tal es el caso del AC Milán, que oficializó la llegada del volante chileno Matías Fernández, proveniente de la Fiorentina, por un año en condición de préstamo y con opción a compra.

Fernández también era pretendido por el Cagliari, pero fue el equipo “rossoneri” quién ganó la puja por el volante nacido en Argentina pero que juega con la selección de Chile. Con este anuncio “Matigol” se convierte en el primer jugador chileno en llegar al equipo “Diavolo”.

En Milán esperan por el retorno del “pelusa” a Italia, ya que en este momento se encuentra concentrado con “la roja” para enfrentar a Paraguay y Bolivia por la jornada de eliminatorias sudamericanas.

