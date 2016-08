Gareca ve a Ruidíaz en el once para enfrentar a Bolivia

Fútbol Internacional

El seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, afirmó hoy que el delantero Raúl Ruidíaz tiene "grandes posibilidades" de estar en la alineación titular para enfrentar este jueves a Bolivia en La Paz, en detrimento de Paolo Guerrero.



Gareca explicó que Guerrero se incorporó el lunes a la concentración y está adaptándose, por lo que mañana tomará la decisión de quién es el referente en ataque de la Blanquirroja.



El técnico argentino señaló que hay una alta posibilidad de que el once titular que ensayó en el entrenamiento de hoy en Cuzco se pueda repetir en Bolivia.



"No está definido el cien por cien. Me quiero tomar un día más para resolver algunas cuestiones y consultar con mi cuerpo técnico", agregó Gareca.



El seleccionador de Perú admitió que su mayor preocupación para este partido no son los 3.600 metros de altitud sobre los que se jugará el partido porque "el fútbol peruano está acostumbrado a jugar en diferentes altitudes" como Cuzco, a 3.400 metros de altitud, donde los peruanos se concentraron durante diez días.



"Mi preocupación es que será un partido difícil, pero creo que vamos a estar preparados en actitud, físico y mentalidad para afrontarlo e imponernos futbolísticamente", opinó Gareca.



El técnico argentino contó que ve en muy buen estado a sus jugadores y que observa "una integración total" de aquellos jugadores que se estrenaron en la convocatoria.



Gareca argumentó que convocó a una treintena de futbolistas para aprovechar la concentración realizada en Cuzco y observar su convivencia y entrenamiento.



Lamentó que el centrocampista Óscar Vílchez sufriera el lunes una lesión muscular en su pierna que le obliga a descartarlo para jugar ante Bolivia y Ecuador, pero valoró la disposición del futbolista a acompañar al equipo hasta La Paz para apoyarles.



La Blanquirroja visitará a Bolivia en el estadio Hernando Siles el jueves 1 de septiembre y cinco días después recibirá a Ecuador en el Estadio Nacional de Lima, con motivo de la séptima y octava jornada de las eliminatorias sudamericanas de clasificación al Mundial de Rusia 2018.

