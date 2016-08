Mascherano: "Sería muy triste no ver a Messi en la selección"

Fútbol Internacional

Creo que obviamente ha tomado la mejor decisión. Sería un pecado que él (Messi) tenga que prescindir de jugar con la camiseta que él quiere por el qué dirán. Sería un pecado para él y para todos a los que nos gusta el fútbol", dijo hoy Mascherano en rueda de prensa.



"Seria muy triste no verlo jugar con la selección o no verlo jugar un Mundial", sentenció Mascherano.



"Toda la gente que pidió que volviera lo hizo genuinamente, ahí no hay ningún interés. La gente se siente identificada con Messi, y nosotros, sus compañeros, también", agregó.



Además, el zaguero del Barcelona dijo que "los últimos dos años han sido buenos" porque llegaron a tres finales consecutivas.



"Lo lindo de este deporte es que después de cada frustración toca levantarse y poner la cara", afirmó.



"Este es un deporte colectivo, cuando fallamos lo hacemos todos juntos y cuando se consiguen los objetivos todos tienen parte del mérito. Ninguno de nosotros tiene ni más ni menos responsabilidad, ni más ni menos culpa, somos un grupo", analizó.



Mascherano dijo estar "triste" por la renuncia del entrenador Gerardo 'Tata' Martino, el 5 de julio tras perder la final de la Copa América por los problemas institucionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).



"Creo que más allá de no haberse conseguido el objetivo, que era ganar, la situación y el rendimiento del equipo no ameritaba que el entrenador se vaya. No fue lindo que un entrenador se tenga que ir por razones extrafutbolísticas", aseveró.



Además, dijo que perdió "muchas veces" pero que no se siente "ni un fracasado ni un perdedor" porque sigue "intentando conseguir un título".



Junto a Mascherano estuvo el centrocampista Lucas Biglia, que, en sintonía con Mascherano, dijo que "nadie se imaginaba una selección sin Messi por todo lo que representa a nivel individual y grupal".



"El sentimiento de frustración fue muy grande, uno a veces no ve lo positivo y ve lo negativo, pero a la larga después del duelo siempre termina tomando la mejor decisión", dijo Biglia, que resaltó la importancia de continuar en la búsqueda de un título con el seleccionado.



Argentina hoy se entrenó con todos los jugadores convocados.



La Albiceleste se entrenará el miércoles por la mañana en Buenos Aires y por la tarde viajará a la provincia de Mendoza, donde jugará el jueves contra Uruguay en el estadio Malvinas Argentinas a las 20.30 horas (23.30 GMT).



Cinco días después visitará a Venezuela, en Mérida. EFE