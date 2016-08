FIFA devuelve puntos a Olimpia y retoma el liderato del torneo paraguayo

Fútbol Internacional

Lunes 29| 11:27 pm





Olimpia volvió hoy a retomar el liderato del torneo Clausura tras la novena fecha, pero compartido con Guaraní, empatados a 19 puntos, ya que la FIFA le devolvió al Decano los 6 puntos que le habían sido sustraídos entre semana como sanción tras aclarar una demanda de impago existente con un exjugador.



Olimpia empezó esta novena jornada con seis puntos menos, que supusieron que el conjunto franjeado perdiera el liderato que guardaba desde hacía dos fechas.



En lo deportivo, el equipo dirigido por el español Fernando Jubero no fue capaz de pasar del empate 1-1 contra Libertad, que quedó sexto con 12 puntos, en su partido del domingo, lo que le relegaba aún más abajo en la tabla.



Además, la victoria del sábado de Guaraní 1-0 contra General Díaz daba la primera posición al conjunto aurinegro en solitario con 19 puntos y Olimpia a seis debido a la sanción y al empate.



Guaraní sumó tres puntos gracias al gol de su delantero Néstor Camacho, lo que dejó a General Díaz décimo con 9 puntos.



Sin embargo, este lunes la FIFA anunció que retornaba los puntos al Decano tras la aclaración de la situación del proceso de demanda y Olimpia saltaba de nuevo al liderato de la clasificación del Clausura paraguayo, compartido con Guaraní.



En tercera posición con 14 puntos se colocó Deportivo Capiatá tras sorprender en el cierre de la jornada a Sportivo Luqueño y vencerle por 0-4, lo que deja a estos últimos séptimos con 12 enteros.



Sol de América, cuarto en la tabla con 13 puntos, no pudo aprovechar los vaivenes entre los dos de arriba ya que perdió 2-1 el lunes contra General Caballero, que con la victoria se quedó octavo con 11 puntos.



El domingo también se jugó el partido entre River Plate y Cerro Porteño, con victoria 2-3 para el Ciclón, que volvió a la senda del triunfo tras el tropiezo de la semana pasada contra General Caballero y continúa con su remontada desde el fondo de la clasificación



El equipo de Barrio Obrero quedó al término de la fecha en quinto lugar con 12 puntos gracias a los goles de Raúl Cáceres, Rodrigo Rojas y su máximo goleador, Cecilio Domínguez, y que dejaron a River Plate de nuevo último con 6 puntos.



El sábado la jornada la iniciaron Rubio Ñu y Nacional, que empataron 0-0, un resultado que no sirve a ninguno de los dos para alzarse en la tabla, ya que los primeros quedaron novenos con 9 puntos, y los segundos undécimos con 6 puntos.

EFE