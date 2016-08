Renato Sanches se cae de la convocatoria de Portugal por problemas físicos

Fútbol Internacional

El medio luso Renato Sanches fue excluido de la convocatoria de la selección de Portugal para los partidos ante Gibraltar y Suiza después de que su club, el Bayern de Múnich, indicara que todavía no está recuperado de sus problemas físicos.



Según informó la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), los contactos entre su equipo médico y los del club alemán determinaron que el jugador todavía no está apto para ponerse a las órdenes de Fernando Santos, a pesar de que ya se entrena con el Bayern.



Sanches se produjo una lesión en el muslo derecho durante la final de la Eurocopa, en la que el joven de 19 años se proclamó campeón junto al resto de las "quinas" al superar a Francia por 1 a 0.



El futbolista, elegido el mejor joven de la Eurocopa, entró en la lista de convocados que divulgó Santos el pasado viernes, pero finalmente no estará en el amistoso ante Gibraltar (1 de septiembre) y en el partido de la fase de clasificación para el Mundial de 2018 con Suiza (6 de septiembre).



En esos partidos tampoco estará el capitán de Portugal y delantero de Real Madrid Cristiano Ronaldo, que también continúa su recuperación de la lesión que sufrió en la final de la Eurocopa, aunque el jugador de Madeira ni siquiera llegó a entrar en la lista de Santos.



La Federación no ha comunicado si el seleccionador llamará a otro jugador para cubrir la baja de Sanches en la lista de 24 futbolistas convocados para ambos encuentros.



La buena temporada de Renato Sanches al servicio del Benfica el año pasado le permitió protagonizar una transferencia de 35 millones de euros al Bayern de Múnich y convertirse en el jugador portugués más joven en disputar una Eurocopa. EFE

