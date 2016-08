Falcón no tuvo suerte en el clásico bogotano

Fútbol Internacional

Diego Calderón / @Dicalgo

Juan Falcón jugó los 90 minutos en lo que fue la derrota encajada por su equipo Independiente Santa Fe 1-2 ante Millonarios en el denominado "Clásico Bogotano" uno de los duelos más tradicionales del balompié colombiano.

El criollo se vio participativo e incesante en la ofensiva pero lamentablemente no tuvo oportunidades claras para demostrar su calidad. El marcador lo abrió el ex América de Cali, Ayron del Valle por la via del penal al 28´.

En la segunda mitad el conjunto embajados aumentaría su ventaja gracias a un zapatazo tremendo del argentino Enzo Gutiérrez al minuto 68. William Tesillo anotaría el descuento para el cuadro cardenal al 86´.

Con este resultado, Santa Fe se ubica en la décima casilla con 13 unidades, a un punto de la zona de clasificación, mientras que los azules marchan sextos con 17 puntos en la Liga Águila.