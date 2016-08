El Lyon pierde el liderato y teme por alcance lesión de Lacazette

Fútbol Internacional

El Olympique de Lyon dejó escapar el liderato de la Liga francesa, tras encajar este sábado su primera derrota en el campeonato al perder por 4-2 en su visita al campo del recién ascendido Dijon.



Una derrota que podría no ser la peor noticia para el conjunto lionés, rival del Sevilla en la Liga de Campeones, que vio como a los 44 minutos el delantero Alexandre Lacazatte tuvo que abandonar el terreno de juego tras sufrir un golpe en la rodilla izquierda.



"He sentido un pequeño dolor y hemos preferido no correr ningún riesgo. Sabremos algo más con las pruebas a las que me someteré en los próximos días, pero no creo que haya nada por lo que preocuparse", señaló Lacazette en declaraciones a la televisión tras el encuentro.



Una ausencia de la que no pudo recuperarse el Olympique de Lyon, que se quedó sin su principal y, hasta ahora única, referencia ofensiva, como atestigua el hecho de que los cinco goles anotados por los de Bruno Genesio en las dos primeras jornadas llevasen la firma de Lacazette.



Cita con el gol a la que tampoco faltó este sábado el atacante francés, que siete minutos antes de ser sustituido firmó el tanto que permitió al Olympique de Lyon situarse con una ventaja de 1-2 en el marcador.



Pero los principales problemas del equipo visitante no estuvieron hoy en ataque, sino en defensa, donde los lioneses corroboraron la numerosas dudas que habían dejado, pese a curiosamente no haber encajado ningún gol, en las dos primeras jornadas.



Una endeblez defensiva que no desaprovechó el Dijon, que hasta ahora contaba sus partidos por derrotas, para dar la vuelta al marcador con los goles de caboverdiano Julio Tavares en la prolongación del primer tiempo, Dylan Bahamboula (m.73) y Pierre Lees-Melou, que estableció en el 88 el definitivo 4-2.

EFE