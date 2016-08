Tottenham y Liverpool empataron a un gol en White Hart Lane

Fútbol Internacional

Sábado 27| 10:02 am





El Tottenham Hotspur y el Liverpool, dos de los candidatos a pelear por los puestos de Liga de Campeones este curso, firmaron este sábado las tablas en White Hart Lane (1-1), en el primer encuentro de la tercera jornada de la Premier League.



Los hombres de Mauricio Pochettino, que llegaban al choque después de sumar un empate (1-1 con Everton) y una victoria (1-0 sobre Crystal Palace), no pudieron con el rocoso Liverpool de Jürgen Klopp, un rival incómodo y que hizo méritos para llevarse los tres puntos de Londres.



El técnico argentino dispuso de su once de gala, con la única excepción del centrocampista belga Moussa Dembele, que hoy cumplió el tercer y último partido de la sanción que le impuso la Federación Inglesa (FA) la pasad campaña.



Además, en los 'Spurs', que este viernes se vieron castigados por un polémico penalti, no estuvo acertado el delantero Harry Kane, quien no termina de arrancar esta campaña.



En el Liverpool, Klopp apostó por un once para presionar arriba, con movilidad y velocidad en el ataque. Los brasileños Philippe Coutinho y Roberto Firmino y el senegalés Sadio Mané, fichaje estrella de los 'Reds', fueron las referencias en la punta.



Comenzaron mejor los visitantes y a los cuatro minutos, tras una gran presión en la zona defensiva 'Spur', gozaron de una ocasión inmejorable para ponerse por delante, pero el guardameta Michel Vorm sacó un pie salvador para evitar el gol de Coutinho a bocajarro.



Respondieron los locales con una falta lateral que botó el mediapunta danés Christian Eriksen y que Simon Mignolet desvió de puños con una gran estirada.



A falta de cuatro minutos para el entretiempo golpeó el Liverpool, merced a un tanto de penalti de James Milner, hoy lateral izquierdo.



El ya exinternacional inglés engañó desde los 11 metros a Vorm después de que el árbitro decretara la pena máxima por una más que controvertida falta sobre Firmino.



Pudieron doblar la ventaja los visitantes tras la reanudación, pero el cabezazo de Joel Matip tras un saque de esquina lo repelió el travesaño.



Poco después, el Liverpool anotó el segundo, aunque el tanto de Mané quedó invalidado por un milimétrico fuera de juego de Adam Lallana.



Perdonaron los 'Reds' y lo acabaron pagando, ya que en el minuto 72 el lateral izquierdo Danny Rose, llegando desde atrás y sumándose al ataque, mandó la redonda al fondo de las mallas tras un centro desde la derecha de Eric Dier.



Pese a los cambios, el marcador de White Hart Lane no se volvió a mover y Tottenham y Liverpool se llevaron un punto cada uno que les deja en quinta y octava posición de la tabla, respectivamente, a falta del grueso de la tercera jornada. EFE