Fútbol Internacional

Viernes 26| 7:47 pm





Gabriel Milito, exzaguero del Barcelona y actual entrenador del Independiente argentino, dijo hoy que el equipo azulgrana le ganaría "sin problemas" a cualquier conjunto de la Liga local.



"El Barcelona le ganaría sin problemas a cualquier equipo argentino. No tengo dudas, por algo son los mejores", dijo Milito, de 35 años, en diálogo con el canal TyC Sports.

Le ganó una final al Santos (brasileño) por 4-0 (en 2011), le ganó a River por 3-0 (en 2015). A veces acá se piensa que el Barcelona juega como juega porque lo hace en España, pero acá se impondría sin problema. Aunque es verdad que en Europa no existe el roce que hay en sudamérica", analizó.



Milito estuvo en el Barcelona de 2007 a 2011 e incluso dio, por pedido del entonces entrenador Pep Guardiola, la charla técnica previa al triunfo por 2-1 ante el Estudiantes de La Plata en la final del Mundial de Clubes de 2009.



"Me lo pidió Pep porque no quería que nos relajáramos. Me pidió que le explicara a mis compañeros lo mucho que significa para los equipos argentinos ganar un Mundial de Clubes", sostuvo. EFE