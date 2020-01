Hazard quiere jugar el derbi

Fútbol Español

Viernes 31| 9:38 am





El belga Eden Hazard se ejercitó por segundo día consecutivo con sus compañeros en la sesión de trabajo del Real Madrid en su ciudad deportiva, apurando sus pocas opciones de disputar el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid o ser novedad en la convocatoria de Zinedine Zidane tras dos meses de baja por lesión.



El Real Madrid cerró la preparación del derbi madrileño con Hazard y Gareth Bale entrenando al máximo en la dinámica de grupo. Zidane, que habló antes del entrenamiento por el sorteo de Copa del Rey, no descartó a ninguno de los dos en su convocatoria aunque admitió que no se correrán riesgos con el belga.



Fuera de los terrenos de juego desde el 26 de noviembre, cuando cayó lesionado por una dura entrada de su compatriota Thomas Meunier en el encuentro de Liga de Campeones ante el PSG, Hazard ya ha completado todo su proceso de recuperación y tiene el alta médica para volver a competir.



La idea del cuerpo técnico que encabeza Zidane es que vuelva poco a poco a los terrenos de juego y no forzar su regreso por el riesgo de que sufra alguna lesión muscular. La próxima semana, en Copa del Rey o Liga, el belga podría volver a disputar minutos con el objetivo de llegar al máximo en el duelo frente al Manchester City de la Liga de Campeones.



Las únicas ausencias en el entrenamiento para Zidane fueron Marco Asensio y Mariano Díaz, bajas por lesión. El resto de la plantilla está en condiciones de jugar y pondrá en un problema al técnico francés que durante el viernes tendrá que realizar numerosos descartes en su convocatoria.



El brasileño Militao que no entró en la convocatoria de Copa del Rey para un partido ante el Real Zaragoza en el que se le esperaba titular, entrenó con normalidad y está en perfectas condiciones para regresar a la lista. También Casemiro e Isco Alarcón que recibieron descanso esta semana y Dani Carvajal en Liga, tras perderse por sanción la última jornada. / EFE