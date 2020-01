Setién abre la puerta al fichaje de un delantero

Fútbol Español

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, se mostró abierto a que el club fiche un delantero antes de que finalice el mercado invernal, si bien puntualizó que estará "encantado" de trabajar con los jugadores que actualmente forman la plantilla del primer equipo.



Antes de recibir este jueves al Leganés en el partido de los octavos de final de la Copa del Rey, el técnico cántabro repasó la actualidad del club azulgrana, marcada por la búsqueda de un '9' para suplir al lesionado Luis Suárez.



"Sería interesante que pudiera venir un jugador, pero cuento con lo que tengo, y lo que esté por venir, bienvenido será. Mientras esto no pase, estaré encantado de trabajar con lo que tengo", subrayó.



Setién no se refirió al jugador del Valencia Rodrigo Moreno, uno de los que ha sonado con más fuerza en los últimos días, y precisó que, si finalmente no se cierra la contratación de un atacante, el equipo "seguro que está preparado para competir".



Precisamente, uno de los retos que, según el técnico del equipo azulgrana, afronta desde su llegada es que los jugadores interioricen su idea de juego y, al mismo tiempo, ganen partidos.



En este sentido, Setién matizó las declaraciones que hizo después de la derrota ante el Valencia, en las que dejó entrever que los jugadores todavía no habían entendido algunos de sus conceptos.



"Se entiende claramente lo que dije. Llevamos seis entrenamientos y hay muchas cosas que es imposible que podamos ver en el terreno de juego. Es un proceso normal", señaló.



"Es como un crío que va a hacer un examen: hay que explicarle las cosas antes del examen. Es un proceso normal, no había ninguna intención de reprender a nadie ni a nuestro trabajo", añadió.



Para ejemplificarlo, Setién resaltó que asumir las riendas del banquillo del Barcelona le está resultando "mucho más sencillo" de lo que pensaba, porque muchas de las cosas que intenta aplicar ya se realizaban.



"Ayer hicimos un entrenamiento espectacular, esta mañana lo he analizado y se ha corroborado con lo que he visto. Estoy encantado de ver la capacidad de los futbolistas de entenderlo de manera inmediata", agregó.



No obstante, a Setién le gustaría "disponer de más tiempo sin la presión de los resultados" y es consciente de "las dificultades de sacar puntos al mismo tiempo que se incorporan los conceptos".



Pese a ello, se mostró tranquilo porque el presidente, Josep Maria Bartomeu, con el que ha hablado recientemente, le ha transmitido "mucha confianza".



"Me ha dicho que me tome mi tiempo. Lo necesito para conocer y controlar todo lo que rodea un club de estas dimensiones", reconoció Setién, quien destacó que tanto él como el equipo están "emocionalmente muy estables".



Sobre el encuentro de Copa del Rey de este jueves contra el Leganés, avisó de las dificultades de jugar ante un rival que, en su opinión, tiene "poco a perder".



"Siempre hay una tendencia de pensar que todo es fácil. La realidad es que este club ha complicado la vida a muchos equipos. El Leganés está haciendo las cosas bastante bien, a pesar de la clasificación. Lo que hace, lo hace muy bien. Es un equipo que te puede dar un disgusto", zanjó. EFE